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    • 22.01.2023 15:44
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    • 22.01.2023 15:50
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    Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışında Başkan Erdoğan'a sürpriz! Çocuk korosu ve portresi beğeni topladı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışına katıldı. Başkan Erdoğan'ı tören sonrası istasyonda çocuk korosu karşıladı. Minikler Başkan Erdoğan'a "Bana her şey seni hatırlatıyor", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Yollarda bulurum seni" şarkılarını söylediler.

    Başkan Erdoğan’a sürpriz! Çocuk korosu ve portre

    Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açlışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir sürprizle karşılaştı. Başkan Erdoğan'ı tören sonrası istasyonda çocuk korosu karşıladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN MİNİKLERİ ALKIŞLADI

    Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun açılışına katılan başkan Erdoğan, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Başkan Erdoğan için hazırlanan miniklerin şarkıları dikkat çekti.

    Çocuk korosu Başkan Erdoğan'a "Bana her şey seni hatırlatıyor", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Yollarda bulurum seni" şarkılarını söylediler.
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        Haberler Güncel Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışında Başkan Erdoğan'a sürpriz! Çocuk korosu ve portresi beğeni topladı
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