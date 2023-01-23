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    • 23.01.2023 23:30
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    Aman Kılıçdaroğlu duymasın! Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e övgü dolu sözler

    CHP - İYİ Parti denkleminde devam eden adaylık savaşında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Meral Akşener'e methiyeler düzdü. Bilindiği üzere Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı her seferinde Ekrem İmamoğlu kartını açıyor. CHP'li İBB'yi gelir kapısı belliyen Özgür Karabat'ın da Akşener'e övgüler düzmesi ortak paydanın 'Ekrem İmamoğlu' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin bu olaya nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li vekilden Akşener’e övgüler! Kılıçdaroğlu...

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masadaki kaosa şahit oluyor.

    11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz bir isim üzerinde karar kılamazken, CHP ve İYİ Parti arasında kılıçlar çekilmiş vaziyette.

    Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e övgü dolu sözler



    Gün aşırı 'aday benim' mesajı veren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosuna takılıp duruyor. Meral Akşener de her fırsatta 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.



    SARAÇHANE TİYATROSU VE 'İP'LERİN GERİLMESİ
    Bilindiği üzere Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu sahnelemişti.

    Bu gelişme sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş, Kılıçdaroğlu, Akşener'i hedef alarak 'İç işlerimize karışma. Baba-oğlu arasına girme" mesajı vermiş, İYİ Parti liderinden ise 'Fena çarparım' çıkışı gelmişti.

    Gelişen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ahlatlıbel'de kriz masasına oturmuştu.

    KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
    Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.




        Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan bomba bir çıkış geldi.

        Katıldığı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Hayalim, Türkiye'yi bayram sofrasına çevirmek" sözlerini çok önemsediğini ifade eden Karabat, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını her seferinde veto eden Akşener'e methiyeler düzdü.

        CHP İstanbul Milletvekili, "Bayram berekettir, bolluktur. Meral Akşener Millet İttifakı açısından bütünlüktür, dayanışmadır, bir araya gelmedir, barışmadır" ifadelerini kullandı.



        "CHP iktidarı ile beraber gençlerin daha çok özgürlüğü düşüneceği..." ifadeleriyle cümleye başlayan Karabat apar topar 'pardon' diyerek sözlerini 'Millet İttifakı' olarak revize etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.


        Bilindiği üzere Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği CHP'li İBB'den aldığı yüklü miktarda ihalelerle sık sık gündeme gelen bir isim.

        ORTAK PAYDA EKREM İMAMOĞLU
        Övgüler düzdüğü Meral Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu ismini her fırsatta ortaya atıyor.



        Ortak paydanın 'Ekrem İmamoğlu' olması dikkatlerden kaçmazken CHP Genel Merkezi'nin bu olaya nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.

        Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e övgü dolu sözler



        Öte yandan seçimlere giderayak CHP içerisindeki 'Ekremci' ve 'Kemalci' gruplaşması da bir kez daha gözler önüne serildi.

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