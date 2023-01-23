Aman Kılıçdaroğlu duymasın! Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e övgü dolu sözler

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masadaki kaosa şahit oluyor.



11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz bir isim üzerinde karar kılamazken, CHP ve İYİ Parti arasında kılıçlar çekilmiş vaziyette.







Gün aşırı 'aday benim' mesajı veren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosuna takılıp duruyor. Meral Akşener de her fırsatta 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.