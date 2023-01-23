Aman Kılıçdaroğlu duymasın! Ekrem İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği CHP'li Özgür Karabat'tan Akşener'e övgü dolu sözler

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masadaki kaosa şahit oluyor.
11 ayda 10 kez bir araya gelen masa üyeleri henüz bir isim üzerinde karar kılamazken, CHP ve İYİ Parti arasında kılıçlar çekilmiş vaziyette.
Gün aşırı 'aday benim' mesajı veren Kılıçdaroğlu, İYİ Parti vetosuna takılıp duruyor. Meral Akşener de her fırsatta 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıp Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
SARAÇHANE TİYATROSU VE 'İP'LERİN GERİLMESİ
Bilindiği üzere Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisi, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilip merkez üssü Saraçhane olan adaylık tiyatrosu sahnelemişti.
Bu gelişme sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerilmiş, Kılıçdaroğlu, Akşener'i hedef alarak 'İç işlerimize karışma. Baba-oğlu arasına girme" mesajı vermiş, İYİ Parti liderinden ise 'Fena çarparım' çıkışı gelmişti.
Gelişen süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener Ahlatlıbel'de kriz masasına oturmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Saraçhane'deki adaylık tiyatrosunu anımsatan sözler sarf etti. Akşener, "Ekrem İmamoğlu oranın öznesiydi. Ancak özne kalmadı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu. Bütünleşmeyi sağlayamadık." ifadeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.