Ekrem İmamoğlu'ndan iki yüzlü tavır: Kendisi şikayet etti, The Economist Erdoğan'ı hedef alınca provokasyona girişti!

İngiliz The Economist dergisi; bu ayki kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir çizime yer verdi. The Economist dergisi, "Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir" gibi gerçeklerden uzak ve çirkin ifadelerle bir dosya hazırladı.
ART ARDA SERT TEPKİLER
The Economist'in Erdoğan'ı hedef alan haberinde, muhalefete de ortak tavsiyesi verildi. Muhalefete en iyi aday için anketlere bakılmasını öneren analizde şöyle denildi: "Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) Cumhurbaşkanlığı'nı 4 ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor."
Skandal haberin ardından siyaset dünyası sert sözlerle İngiliz dergisine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu yeni değil, biz artık alıştık bunlara. Her seçim döneminde bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Yine yanılacaklar, geçmişte yanıldıkları gibi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: The Economist'in bizi sevmemesi gurur vesilesi. The Economist'in söylemiyle Kılıçdaroğlu'nun söylemi
arasında ne fark var? İçeride ve dışarıdaki Erdoğan eleştirilerine bakın, çok farklı değil. Ne demek diktatörlüğe yürüyor? Öyle olsa seçim mi olur?