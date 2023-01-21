Ekrem İmamoğlu'ndan iki yüzlü tavır: Kendisi şikayet etti, The Economist Erdoğan'ı hedef alınca provokasyona girişti!

İngiliz The Economist dergisi; bu ayki kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin bir çizime yer verdi. The Economist dergisi, "Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir" gibi gerçeklerden uzak ve çirkin ifadelerle bir dosya hazırladı.

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The Economist'in Erdoğan'ı hedef alan haberinde, muhalefete de ortak tavsiyesi verildi. Muhalefete en iyi aday için anketlere bakılmasını öneren analizde şöyle denildi: "Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) Cumhurbaşkanlığı'nı 4 ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor."