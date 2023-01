Ekrem İmamoğlu'ndan iki yüzlü tavır: Kendisi şikayet etti, The Economist Erdoğan'ı hedef alınca provokasyona girişti!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: The Economist'in bizi sevmemesi gurur vesilesi. The Economist'in söylemiyle Kılıçdaroğlu'nun söylemi

arasında ne fark var? İçeride ve dışarıdaki Erdoğan eleştirilerine bakın, çok farklı değil. Ne demek diktatörlüğe yürüyor? Öyle olsa seçim mi olur?