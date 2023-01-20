Filoya "Mukavemet" gücü! Karadeniz gazı gümbür gümbür geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz projesinin, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesinin en önemli aktörlerinden birisi olacağını bildirdi.
Bakan Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ağırlıklı olarak deniz altı operasyonlarında görev alacak "Mukavemet" gemisinde de incelemede bulunan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, sık aralıklarla çalışmaları yerinde incelemek için Filyos'a geldiklerini ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların üç ana başlıkta tam hızda ilerlediğini söyledi.
Kuyulardaki sondaj tamamlama çalışmalarının büyük oranda bittiğini ve deniz tabanındaki çalışmalarda da ilerleme oranının an itibarıyla yüzde 90'lar seviyesine ulaştığını aktaran Dönmez, boru hatlarının geçen yıl tamamlandığını hatırlattı.