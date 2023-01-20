Filoya "Mukavemet" gücü! Karadeniz gazı gümbür gümbür geliyor

"ÜÇ DERİN DENİZ SONDAJ GEMİMİZ DE İŞLEMLERİNE DEVAM EDİYOR"

Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda 50'nin üzerinde geminin çalıştığını belirterek, şöyle devam etti: "Mukavemet adını vermiş olduğumuz gemi de çok kısa süre içerisinde limanımıza geldi. Burada ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte ekipmanlar var. İki vincimiz var; biri 150, diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine ROV adını verdiğimiz su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor. 2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz, özel operatörler vasıtasıyla. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler. Bu vesileyle geminin tüm personeli ve kaptanına işlerinde kolaylıklar diliyorum. Şu anda üç derin deniz sondaj gemimiz Fatih, Kanuni, Yavuz, onlar da işlemlerine devam ediyor. Arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Yeri geliyor günlerce, haftalarca ailelerinden uzakta, burada bizimle geçiriyorlar. Bir an önce bu gazı milletimizle buluşturmak arzusundalar. En büyük motivasyonları da bu."