Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı: 5 bin 133 konut Roman vatandaşlara teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Roman vatandaşların yaşadığı bölgelere yönelik TOKİ eliyle yapılan konut uygulamalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz. 'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız. Modern, ferah, güvenli evler." ifadelerini kullandı.

İlle de Roman olsun ☺️🎶



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın açıkladığı Roman vatandaşlarımıza yönelik özel sosyal konut projemiz için hızla çalışıyoruz.



"Her Roman'a Bir Yuva" hedefiyle Romanlarımıza yakışır evler yapacağız.



Modern, ferah, güvenli evler👇🏻 pic.twitter.com/cJB0csnCaK — Murat KURUM (@murat_kurum) January 21, 2023

BUGÜNE KADAR TOPLAM 5 BİN 133 KONUT TESLİM EDİLDİ

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, bugüne kadar "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" kapsamında yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dahilinde 5 bin 133 konutun Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.