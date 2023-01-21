Başkan Erdoğan’a Bursa’da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

MAŞALLAH 120 BİNİ AŞTIK

Başkan Erdoğan, "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık. Maşallah" dedi.