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Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a Bursa'da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

Başkan Erdoğan'a Bursa'da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" teması altında gerçekleştirdiği il ziyaretleri kapsamında Bursa'da toplu açılışlar gerçekleştirdi. Meydan tıklım tıklım dolarken Erdoğan "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'a şehirde büyük ilgi gösterilirken kitabını imzalatan üniversiteli bir genç kız sevinç gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan açılış töreni esnasından Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın da sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

takvim.com.tr
21.01.2023 16:18 - Son Güncelleme: 21.01.2023 16:19
Başkan Erdoğan’a Bursa’da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan’a Bursa’da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Erdoğan, Bursa'daki toplu açılış törenine katılıma ilişkin resmi rakamları da açıkladı.

Başkan Erdoğan’a Bursa’da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

MAŞALLAH 120 BİNİ AŞTIK

Başkan Erdoğan, "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık. Maşallah" dedi.

Başkan Erdoğan’a Bursa’da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Başkan Erdoğan, otobüsünün önünü kesen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Kübra Yılmaz'ın isteğini de kırmadı. Erdoğan'ın Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını imzalatan üniversite öğrencisi sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Başkan Erdoğan’a Bursa’da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar

Erdoğan'ın otobüse davet ederek kitabını imzaladığı genç kız yaptığı açıklamada, "Kitabı gösterdim, imzalatmak istiyorum' dedim. Sevindi böyle devam dedi" şeklinde konuştu

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