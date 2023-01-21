Başkan Erdoğan'a Bursa'da sevgi seli! Sevinçten gözyaşlarını tutamadılar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" teması altında gerçekleştirdiği il ziyaretleri kapsamında Bursa'da toplu açılışlar gerçekleştirdi. Meydan tıklım tıklım dolarken Erdoğan "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'a şehirde büyük ilgi gösterilirken kitabını imzalatan üniversiteli bir genç kız sevinç gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan açılış töreni esnasından Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın da sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
21.01.2023 16:18 - Son Güncelleme: 21.01.2023 16:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi.
ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Erdoğan, Bursa'daki toplu açılış törenine katılıma ilişkin resmi rakamları da açıkladı.