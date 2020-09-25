



İKİ ALÇAK ALMANYA'DA BİR ARAYA GELDİ

Hapis cezası ertelenince PKK'lı ve FETÖ'cü vatan hainlerine seve seve kucak açan Almanya'ya kaçan ve burada firari vatan haini Can (John) Dündar ile bir araya gelen müptezel Ezhel'in bu skandal çıkışı aslında kimlerin etkisi altında kaldığını, ipinin kimlerin elinde olduğunu tüm topluma gösterdi.





EMRİ KİMDEN ALDI?

Almanya'da bulunan Ezhel lakaplı provokatör Sercan İpekçioğlu'nun ülke olarak geçtiğimiz şu kritik dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak imza attığı alçaklık akıllara, "Emri Pensilvanya'dan mı aldı yoksa Kandil'den mi?" sorusunu getirdi.