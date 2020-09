TASMASINI ELİNDE TUTAN SAHİPLERİNİN KOBAYI!

"Saraylarında her odayla halkım sen ve ben kobay" diyen Ezhel, aklınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor... 18 yılda gelen başarıları görmezden gelen alçak provokatör, tasmasını elinde tutan sahiplerinin kobayı olduğundan ağzındaki zehri kusuyor.

PROVOKATÖR ALÇAĞA EN GÜZEL CEVAP SON 18 YILDA YAPILANLAR

Türkiye, son 18 yılda atılan adımlar, yapılan projeler, milletin emrine kazandırılan eserler ile resmen çağ atladı. "Nereden nereye" dedirten fark sokaktaki vatandaşın nezdinde bile aşikarken provokatör Ezhel ve sahipleri akıllarınca yürütmeye çalıştığı kara propagandalarla bu başarıyı gölgelemeye çalışıyor. Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımında "Satıldı resmen her kıyım, her tepem ve her ovam" diyen alçağa en güzel cevap son 18 yılda milletin emrine kazandırılan ve hizmetine sunulan eserler olmuştur.