Şarkılarında ve sosyal medya hesabında toplumu uyuşturucu kullanımına özendirdiği için tutuklanan sözde sanatçı özde provokatör Ezhel namıdiğer Sercan İpekçioğlu, bir rezalete daha imza attı.
ALÇAKLIĞINI BİR KEZ DAHA KANITLADI
Toplumu her fırsatta kötüye yönlendirmeye amaç edinen 'Ezhel' lakaplı provokatör, ülke olarak geçtiğimiz şu kritik dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak alçaklığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İKİ ALÇAK ALMANYA'DA BİR ARAYA GELDİ
Hapis cezası ertelenince PKK'lı ve FETÖ'cü vatan hainlerine seve seve kucak açan Almanya'ya kaçan ve burada firari vatan haini Can (John) Dündar ile bir araya gelen müptezel Ezhel'in bu skandal çıkışı aslında kimlerin etkisi altında kaldığını, ipinin kimlerin elinde olduğunu tüm topluma gösterdi.
EMRİ KİMDEN ALDI?
Almanya'da bulunan Ezhel lakaplı provokatör Sercan İpekçioğlu'nun ülke olarak geçtiğimiz şu kritik dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak imza attığı alçaklık akıllara, "Emri Pensilvanya'dan mı aldı yoksa Kandil'den mi?" sorusunu getirdi.
İşte Ezhel'in alçakca Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı acapellasındaki iftira dolu sözler ve gerçekler;
BOŞ ÇÖP KOVASINDAN ÇIKAN SESTEN FARKSIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar, milletinin emrinde gece-gündüz demeden çalışıyor. Devlet, vatandaşını koronavirüs salgını döneminde sağladığı sosyal destekler ve kolaylıklarla yalnız bırakmadı. Bu dönemde ihtiyaç sahiplerine karşılıksız ödeme yaptı.
Ezhel'in provokatörce sarf ettiği "Halkım aç, acından yer soğan, borçlu doğar her doğan" sözü ise boş çöp kovasından çıkan sesten farksız kaldı.
YÜZSÜZLÜK! CHP VE HDP'DEKİ SAPKINLIKLARA TEK KELİME EDEMİYOR
CHP ve HDP'deki sapkınlıkları görmezden gelerek sadece toplumun bir kesimini hedef alıp, "Tecavüz eder yobaz, der cennetimden yer kopar." ifadelerini kullanan Ezhel'in iş isteyen kadına tecavüz eden CHP'li Didim Belediye Başkanı'ndan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu yeğeni Hıdır Çakmak'tan ve HDP'nin tecavüzcü milletvekili Tuma Çelik'ten haberi var mı?
GÖZLERİNDEKİ FERİN UYUŞTURUCU ÇEKMEKTEN SOLDUĞU AŞİKAR!
Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu'nun komik bir şekilde, mesai kavramı gözetmeksizin var gücüyle milleti için çalışan bakanları hedef alması nasıl bir akıl tutulması yaşadığını kanıtlar nitelikte."Yazma bilmeyen bakanlar gözlerimde fer solar" sözlerini kullanan alçak provokatörün gözlerindeki fer kullandığı uyuşturuculardan solsa gerek!
TASMASINI ELİNDE TUTAN SAHİPLERİNİN KOBAYI!
"Saraylarında her odayla halkım sen ve ben kobay" diyen Ezhel, aklınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alıyor... 18 yılda gelen başarıları görmezden gelen alçak provokatör, tasmasını elinde tutan sahiplerinin kobayı olduğundan ağzındaki zehri kusuyor.
PROVOKATÖR ALÇAĞA EN GÜZEL CEVAP SON 18 YILDA YAPILANLAR
Türkiye, son 18 yılda atılan adımlar, yapılan projeler, milletin emrine kazandırılan eserler ile resmen çağ atladı. "Nereden nereye" dedirten fark sokaktaki vatandaşın nezdinde bile aşikarken provokatör Ezhel ve sahipleri akıllarınca yürütmeye çalıştığı kara propagandalarla bu başarıyı gölgelemeye çalışıyor. Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımında "Satıldı resmen her kıyım, her tepem ve her ovam" diyen alçağa en güzel cevap son 18 yılda milletin emrine kazandırılan ve hizmetine sunulan eserler olmuştur.
YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET ETTİLER: YARGILANSIN!
Söz konusu skandal paylaşımın ardından sosyal medya da ayağa kalktı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve skandal sözler sarf eden provokatör Ezhel ile ilgili binlerce yorum yapıldı. Vatandaşlar, her fırsatta toplumu kötüye yönlendirdiği yetmiyormuş gibi bir de provokasyona kalkışan Ezhel'in yargılanması için yetkileri göreve davet etti.
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