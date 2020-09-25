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    • 25.09.2020 15:01
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    müptelası 'den Başkan Erdoğan hakkında lü paylaşım! ayaklandı: Derhal tutuklansın

    Şarkılarında , alkol, ve fuhuş eksik olmayan , hesabından yaptığı alçak paylaşımda Başkan Erdoğan hakkında küfür içerikli ifadeler kullandı. Rapçi 'in Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullandığı paylaşıma tepki gösteren vatandaşlar, "Sürekli küfürler yağdıran bu keş ne zaman tutuklanacak" yorumunda bulundu.

    takvim.com.tr
    Rapçi Ezhel'den Erdoğan hakkında alçak ifadeler!

    hesapları ve söylediği bazı şarkılarında kullanımını özendirdiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan , uyuşturucu skandalından sonra bir başka rezalete imza attı.




    ERDOĞAN HAKKINDA ALÇAK İFADELER
    Özellikle gençlerin hedef kitlesinde olduğu rapçi , sosyal medya hesabı 'dan yaptığı bir paylaşımda "F.ck You Mr. Erdoğan" sözleriyle Başkan 'ı hedef aldı.



    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: DERHAL TUTUKLANSIN
    Sürekli , fuhuş, alkol ve uyuşturucu içerikli şarkılar yapan ve son olarak Başkan Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeler kullanan Rapçi Ezhel sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Twitter kullanıcıları, Ezhel'in bu alçak paylaşımı için tutuklama çağrısında bulundu.





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