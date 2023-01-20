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    • 20.01.2023 17:36
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    6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda Zeki Kayahan Coşkun detayı... "Müstehcen fotoğraflar..."

    Türkiye geçtiğimiz ay, 6 yaşında evlendirildiği ve günlerce cisel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G'yi konuştu. İddialar sonrası eski eş Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. H.K.G.’nin mahkemede ünlü radyocu Zeki Kayahan Coşkun hakkındaki şok iddiaları dikkat çekti. Mağdur H.K.G, "Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim." dedi. H.K.G, radyocu Zeki Kayahan Coşkun'un kendisine altınlarını alıp kaçması telkininde bulunduğunu da iddia etti. H.K.G.'nin annesi ise, kızının radyocuya gayri ahlaki fotoğraflar attığı iddiasını dillendirdi. İşte detaylar...

    6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda Zeki Kayahan Coşkun detayı... Müstehcen fotoğraflar...

    Türkiye geçtiğimiz ay 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G'yi konuştu.

    Sanıklar arasında yer alan H.K.G.'nin eski eşi Kadir İstekli ve babası Yusuf Ziya Gümüşel, 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

    Savcılık; baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti.

    Olayla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Ailenin "Bir radyocu ile görüştükten sonra değiştiğini, radyocuya müstehcen fotoğraflarını attığını, evden kaçması için o radyocunun kendisini yönlendirdiğini" iddia ettiği H.K.G.'nin bu iddialarla ilgili çarpıcı detaylar verdiği belirlendi.

    BOMBA ZEKİ KAYAHAN COŞKUN İDDİASI: ALTINLARINI AL KAÇ
    SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren H.K.G.; Matrax isimli radyo programının ünlü sunucusu "Zeki" isimli kişi ile radyodaki programlarını dinledikten sonra iletişim kurduğunu, bu irtibatın daha sonra ileri boyuta taşındığını, radyocu "Zeki" ile birbirlerine "canım" diye hitap etmeye başladıklarını ve kendisine "altınların var mı, altınlarını al kaç" dediğini söyledi.


    Fotoğraf: Zeki Kayahan Coşkun

    Bu kişinin ünlü bir radyoda programcılık yapan radyocu Zeki Kayahan C. olduğu saptandı.

    "ZEKİ KAYAHAN COŞKUN BANA, 'CANIM' DEDİ, BEN DE ONA AYNI ŞEKİLDE HİTAP ETTİM"
    17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen celsede müşteki H.K.G. ve avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanık anne F.G. ve avukatı, sanık baba Y.Z.G.'nin avukatları ve psikolog hazır bulundu.

    Ailenin "görüştüğü radyocu" iddiasını yönelten hakimin sorusunu cevaplandıran H.K.G, ifadesinde şu sözleri sarf etti:

    "Görüştüğüm kişi ile ne kadar süre görüştüğümü sordunuz. Bu süreç uzun sürdü. Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim."

        "FARKLI BİR ANLAYIŞTAYDI"
        Sabah'ın haberine göre hakimin 'canım' kelimesinin ne anlamda kullanıldığını sorması üzerine H.K.G. şunları söyledi:

        "Ben bunun anlamını düşünmedim. Onu sadece kurtuluş olarak gördüm zira o çevremdeki kişilerden farklı bir anlayıştaydı. Çocuk yaşlarda evlendirmeye karşı çıkıyordu. Bu kişi radyoda yayın yapıyordu. Matrax isimli bir program yayını yapıyordu. Zeki isimli bir sunucuydu. Bu Zeki isminin onun gerçek adı mı yoksa takma adı mı olduğunu bilmiyorum."

        "AİLEM YAZIŞMALARI YAKALADI"
        Hakimin "Zekirdek" isimli kişinin görüştü kişi olup olmadığını sorması üzerine H.K.G., dikkat çeken "altınları alıp kaçma" iddiasını dillendirdiği ifadesinde şöyle konuştu:

        "Zekirdek isimli kişi Zeki isimli kişi mi bilmiyorum. Görüştüğüm kişi bana 'ben seni korurum, ben seni onlardan korurum, altınların var mı?' dedi. Ben de olduğunu söyledim. Bana 'altınlarını al kaç' dedi. Bana plan yapacağını, bana söyleyeceğini ve benim de o zaman evden kaçacağımı söyledi. Sonra da ailem yazışmalarımı yakaladı. Ben altınlarımı alıp kaçmayı kabul ettim zira o ortamdan uzaklaşmayı istiyordum."

        H.K.G., radyo sunucusu "Zeki" ile sadece mesajlaştığını, kendisine fotoğraf yollamadığını öne sürdü.

        "KIZIM RADYOCUYA GAYR-İ AHLAKİ FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ"
        Anne Fatıma Gümüşel ise, kızı H.K.G.'nin ifadesinin ardından söz alarak, radyocu "Zeki" isimli kişiye gayri ahlaki fotoğraflar gönderdiğini, "sevgilim" şeklinde hitap ettiğini, bu kişinin altınlarını alıp İzmir'e kaçması yönünde kızına teklinde bulunduğunu dillendirdi. F.G.'nin mahkemedeki ifadesi şöyle:

        "Kızım eksik konuşuyor. Telefonda ben gözlerimle gördüm. Ona gayr-i ahlaki fotoğraflar göndermiş. Bir mesajında da 'Sevgilim, doğum günün kutlu olsun' yazmış. En son mesajında da 'Sen altınları al gel, sana İzmir'de ev hazırladık' yazmıştı."
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