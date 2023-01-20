6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda Zeki Kayahan Coşkun detayı... "Müstehcen fotoğraflar..."

BOMBA ZEKİ KAYAHAN COŞKUN İDDİASI: ALTINLARINI AL KAÇ

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren H.K.G.; Matrax isimli radyo programının ünlü sunucusu "Zeki" isimli kişi ile radyodaki programlarını dinledikten sonra iletişim kurduğunu, bu irtibatın daha sonra ileri boyuta taşındığını, radyocu "Zeki" ile birbirlerine "canım" diye hitap etmeye başladıklarını ve kendisine "altınların var mı, altınlarını al kaç" dediğini söyledi.



Fotoğraf: Zeki Kayahan Coşkun

Bu kişinin ünlü bir radyoda programcılık yapan radyocu Zeki Kayahan C. olduğu saptandı.