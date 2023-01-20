6 yaşında evlendirildiği iddia edilmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda Zeki Kayahan Coşkun detayı... "Müstehcen fotoğraflar..."

Türkiye geçtiğimiz ay 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen H.K.G'yi konuştu.
Sanıklar arasında yer alan H.K.G.'nin eski eşi Kadir İstekli ve babası Yusuf Ziya Gümüşel, 15 Aralık 2022 tarihinde tutuklanmıştı.
Savcılık; baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar, Kadir İstekli hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etmişti.
Olayla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Ailenin "Bir radyocu ile görüştükten sonra değiştiğini, radyocuya müstehcen fotoğraflarını attığını, evden kaçması için o radyocunun kendisini yönlendirdiğini" iddia ettiği H.K.G.'nin bu iddialarla ilgili çarpıcı detaylar verdiği belirlendi.
BOMBA ZEKİ KAYAHAN COŞKUN İDDİASI: ALTINLARINI AL KAÇ
SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) yoluyla İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren H.K.G.; Matrax isimli radyo programının ünlü sunucusu "Zeki" isimli kişi ile radyodaki programlarını dinledikten sonra iletişim kurduğunu, bu irtibatın daha sonra ileri boyuta taşındığını, radyocu "Zeki" ile birbirlerine "canım" diye hitap etmeye başladıklarını ve kendisine "altınların var mı, altınlarını al kaç" dediğini söyledi.
Fotoğraf: Zeki Kayahan Coşkun
Bu kişinin ünlü bir radyoda programcılık yapan radyocu Zeki Kayahan C. olduğu saptandı.
"ZEKİ KAYAHAN COŞKUN BANA, 'CANIM' DEDİ, BEN DE ONA AYNI ŞEKİLDE HİTAP ETTİM"
17 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen celsede müşteki H.K.G. ve avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanık anne F.G. ve avukatı, sanık baba Y.Z.G.'nin avukatları ve psikolog hazır bulundu.
Ailenin "görüştüğü radyocu" iddiasını yönelten hakimin sorusunu cevaplandıran H.K.G, ifadesinde şu sözleri sarf etti:
"Görüştüğüm kişi ile ne kadar süre görüştüğümü sordunuz. Bu süreç uzun sürdü. Önce programlarını dinledim ve sonra Facebook üzerinden iletişime geçtik. Görüşmemiz bir süre sonra farklılaştı. Bir süre sonra bana 'canım' diye hitap etmeye başladı. Ben de ona öyle hitap ettim."