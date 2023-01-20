Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.01.2023 17:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2023 17:00
    ABONE OL

    Askeri şehit eden teröristler yakalandı! 8 yaşındaki çocuğu da öldürmüşlerdi

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir askerin şehit edildiği ve 8 yaşındaki kız çocuğunun öldürüldüğü saldırıları gerçekleştirilen teröristlerin de aralarında bulunduğu 12 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda Glock marka tabanca, 14 fişek, çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

    AJANSLAR
    Askerimizi şehit eden teröristler paketlendi

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

    EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTI
    Şüphelilerden 2'sinin, 6 Nisan 2016'da Bismil'de görev yapan jandarma uzman çavuşu istirahatli gününde ekmek almaya çıktığı esnada şehit eden teröristler olduğu tespit edildi.

    8 YAŞINDA ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜLER
    Operasyonda yakalanan şüpheliler arasındaki bir kadının da 27 Eylül 2015'te aynı ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğu E.Ş'nin evine atılan roket sonucu hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

    9 ZANLI GÖZALTINA ALINDI
    Diğer 9 zanlı da Bismil'de 2014 ve 2017 yılları arasında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri, örgüt adına zorla para topladıkları ve masum vatandaşları kaçırdıkları suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        ADRESLERİNDE ARAMA YAPILDI
        TEM şubesi ekiplerinin şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda Glock marka tabanca, 14 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yapılandırma paketi EYT’liye emeklilik getirecek
        Haberler Güncel Askeri şehit eden teröristler yakalandı! 8 yaşındaki çocuğu da öldürmüşlerdi
            SON DAKİKA