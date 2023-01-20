Askeri şehit eden teröristler yakalandı! 8 yaşındaki çocuğu da öldürmüşlerdi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTI

Şüphelilerden 2'sinin, 6 Nisan 2016'da Bismil'de görev yapan jandarma uzman çavuşu istirahatli gününde ekmek almaya çıktığı esnada şehit eden teröristler olduğu tespit edildi.