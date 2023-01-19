İsveç'in NATO üyeliği için tutuşan ABD'nin yeni F-16 tiyatrosu! Flake, Beyaz Saray'ın paralı kölelerini yalanladı: "Bağlantı yok"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dün Washington'da bir araya geldiğini anımsatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Blinken'ın Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasından dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Flake, görüşmede ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konuların da gündeme geldiğini aktardı.

Flake, ABD Kongresinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi." yanıtını verdi.