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    • 19.01.2023 17:24
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    İsveç'in NATO üyeliği için tutuşan ABD'nin yeni F-16 tiyatrosu! Flake, Beyaz Saray'ın paralı kölelerini yalanladı: "Bağlantı yok"

    Son dakika haberi! ABD, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni bir tiyatro sergiliyor. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray tarafından ABD basınına servis edilen haberde Türkiye'ye F-16 satışının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağlı olduğu haberleri servis edilmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Beyaz Saray'ın servis ettiği haberi yalanladı ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ABD’nin yeni F-16 tiyatrosu!

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi.

    Flake, Ankara'da bir grup gazeteciye Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dün Washington'da bir araya geldiğini anımsatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

    Blinken'ın Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasından dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Flake, görüşmede ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konuların da gündeme geldiğini aktardı.

    Flake, ABD Kongresinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi." yanıtını verdi.

    ABD'li Senatör Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığını hatırlatan Flake, "Senatör Menendez ile hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da birlikte çalıştım. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu da söylemeliyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu Kongre'de de öyle." değerlendirmesinde bulundu.

    "BİDEN YÖNETİMİ BU SATIŞIN ARKASINDA"
    Flake, ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğine işaret ederek, "Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolasıyla yönetim 'hadi bunu yapalım' diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongreyle bu konuda çalışıyor." dedi.

    Büyükelçi Flake, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik Kongreye yaptığı bildirime ne zaman dönüş yapılacağına ilişkin ellerinde kesin bir tarih olmadığını söyledi.

        "VERİMLİ BİR DİYALOĞUMUZ VAR"
        Flake, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan angajmana ilişkin bir soru üzerine, "Bu konudaki sorular için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. ABD, rejim ile temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır." ifadesini kullandı.

        Türkiye ile ABD arasında özellikle kuzeydoğu Suriye konusunda güvenlik alanlarında da temasların sürdüğüne işaret eden Flake, "Her zaman Türk müttefiklerimizle çalışmanın yollarına bakıyoruz. Onlar (Türkiye) DEAŞ ile mücadelede önemli bir ortağımız. Bazı farklılıklarımız var. Hem biz hem onlar bu farklılıkları dile getiriyor. Ama verimli bir diyaloğumuz var." dedi.

        Türkiye'nin F-16 modernizsyon kiti ve yeni F-16 alım talebini ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kapsamlı olarak konuştuklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.


        BEYAZ SARAY ABD BASININA FARKLI BİR HABER SERVİS ETMİŞTİ
        Amerikan Wall Street Journal gazetesi, geçtiğimiz günlerde servis ettiği haberde Biden yönetiminin bu hafta Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne sürmüştü.


            F-16 ONAYI İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE BAĞLI
            Ancak Flake'in açıklamalarının aksine gazeteye konuşan yetkililer, Kongre'nin onayının Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasına bağlı olduğunu ifade etmişti.

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