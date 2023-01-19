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    • Güncel
    • 19.01.2023 14:23
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    • 19.01.2023 14:28
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    SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Akkuyu açıklaması: Bu yıl devreye alacağız

    Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'da yapımı süren nükleer santralle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "İnşallah bu yıl Akkuyu’yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Bakan Dönmez’den flaş Akkuyu mesajı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu'da yapımı süren nükleer santralle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "İnşallah bu yıl Akkuyu'yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz." dedi.

    Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar
    İnşallah bu yıl Akkuyu'yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz.

    2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde hazırladığımız Türkiye Ulusal Enerji Planımız hem ekonomik büyümeye destek sağlayacak, hem de yeşil enerji dönüşümümüzü bir üst merhaleye taşıyacak. 2020 yılında 147,2 milyon ton eş değer petrol olan enerji tüketimimiz, Türkiye'nin büyüme hedefleri doğrultusunda 2035 yılında 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacak.

    Nükleer ile ilgili önemli bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Konvansiyonel nükleer santrallerin yanı sıra SMR adıyla bilinen küçük ve orta ölçekli modüler reaktörler de artık gündemimizde. İnşallah inşası süren ve planladığımız nükleer santrallerimizin yanı sıra SMR'ları da enerji portföyümüze ekleyeceğiz.

    Ayrıntılar geliyor...

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