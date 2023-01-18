Seçimler öncesi kirli operasyon: Batılı güç odaklarının hedefi Başkan Erdoğan

Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasını iptal etmek için yoğun çaba harcıyor. Türkiye'deki iktidar karşıtları da "Ne işimiz var Libya'da" diyor.

Avrupa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarına el koymanın peşindeyken, Türkiye'deki muhalif kesimler de bir yandan Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ket vuruyor, diğer taraftan da üstü kapalı şekilde Yunanistan'ın tezlerini savunuyor.