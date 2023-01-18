Seçimler öncesi kirli operasyon: Batılı güç odaklarının hedefi Başkan Erdoğan

"2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de" diyerek muhalefet sonsuz kredi açan Batılı güçler, Türkiye'nin tüm değerlerine hakaret yarışına giriyorlar. Terör örgütü PKK/YPG'ye kucak açıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.
TARAFSIZLIK İLKESİ ÇÖPE
Türkiye'de seçimlere sayılı günler kaldı. Batı medyası Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor.
Ancak yaptıkları haberlerde 'tarafsızlık' ilkesini hiçe sayıyorlar. Açıkça Başkan Erdoğan karşıtı karalama haberlere imza atıyorlar. Türkiye düşmanlığı, ABD ve Avrupa basınında yine hortladı.
Sabah gazetesinin haberine göre; Batı medyası, Başkan Erdoğan'a karşı algı operasyonlarına soyunurken, "Türkiye'de muhalefet kazanmalı" başlıklarıyla altılı masayı öne çıkarmaya çalışıyorlar.
TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU
Batılı yayın organlarının bu denli Türkiye karşıtı olmasının arkasında Ankara'nın sahadaki kararlı duruşu yatıyor.
Ankara, savunma, güvenlik ve dış politika gibi meselelerde ülke çıkarlarından taviz vermiyor.
Suriye ve Irak'ta terör örgütleriyle mücadele konusunda geri adım atılmıyor.