Türkiye'den FETÖ'ye kol kanat geren Almanya'ya 'darbe mektubu'!

ANALİZ: FETÖ'YE KOL KANAT GEREN ALMANYA 'İMPARATORLUK VATANDAŞI HAREKETİ'NİN 'DARBE'Sİ İLE KARŞI KARŞIYA

Almanya'da aralarında emekli subayların da olduğu 25 aşırı sağcı, 7 Aralık'ta darbe girişimi suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Savcılık sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

ALMANYA'DA DARBE GÖZALTILARI | VİDEO İZLE



Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi. Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.



Bu noktada Türkiye'ye kasteden, 251 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan terör örgütü FETÖ'ye kol kanat geren Almanya'nın ikiyüzlü ve riyakar tutumu ön plana çıkıyor.