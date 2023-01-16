The Economist'ten 6'lı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor

İNGİLİZ DERGİSİ: MUHALEFET KAZANMALI AMA...
Londra merkezli The Economist dergisi, "Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var" başlıklı bir analiz yayınladı.
Analizde, muhalefetin kendi içinde birtakım sorunlar yaşadığı belirtilerek, "Seçimlere sadece aylar kalmışken, Millet İttifakı hâlâ cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday çıkarmadı." denildi.
MUHALEFETTE ÇATLAK: KILIÇDAROĞLU İSTİYOR, AKŞENER TEPKİLİ
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İyi Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor." denilerek, "Muhalefet içindeki çatlaklar kendini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.