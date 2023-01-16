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    • Güncel
    • 16.01.2023 16:55
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    • 16.01.2023 16:55
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    The Economist'ten 6'lı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor

    2023 seçimleri yaklaşırken 10 kez toplanıp bir aday çıkaramayan 6’lı masa için Economist’ten dikkat çeken bir analiz geldi. Economist, küçük hesaplar peşinde olan 6’lı masanın Başkan Erdoğan’a karşı kazanmasının zor olduğunu yazdı.

    The Economist’ten 6’lı masayı üzecek analiz

    Türkiye'de bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kaldı.

    Normal takvime göre haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlerin öne çekilebileceği ihtimali dile getiriliyor.

    İNGİLİZ DERGİSİ: MUHALEFET KAZANMALI AMA...

    Londra merkezli The Economist dergisi, "Muhalefet kazanmalı ama önünde engeller var" başlıklı bir analiz yayınladı.

    Analizde, muhalefetin kendi içinde birtakım sorunlar yaşadığı belirtilerek, "Seçimlere sadece aylar kalmışken, Millet İttifakı hâlâ cumhurbaşkanlığı için ortak bir aday çıkarmadı." denildi.

    MUHALEFETTE ÇATLAK: KILIÇDAROĞLU İSTİYOR, AKŞENER TEPKİLİ
    "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İyi Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor." denilerek, "Muhalefet içindeki çatlaklar kendini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

        "ERDOĞAN İLE KIYASLANAMAZ"
        Kılıçdaroğlu'ndan "yetenekli bir yönetici" şeklinde bahsedilen söz konusu yazıda, CHP Lideri'nin seçilememe ihtimaline dikkat çekildi ve "Bir konuşmacı olarak Erdoğan ile kıyaslanamaz." görüşüne yer verildi.

        MİTİNGLER İÇİN 'ROCK KONSERİ VE OCAKBAŞI DERSİ' KARŞILAŞTIRMASI

        Erdoğan'a işaret edilen derginin analizinde, "Türk liderin mitingleri bir rock konseri havasında. Kılıçdaroğlu'nunki ise ocakbaşı dersi gibi gelebilir." notu paylaşıldı.

        "İMAMOĞLU'NUN VE YAVAŞ'IN ZAYIF NOKTALARI VAR"

        Adaylık için isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, böyle bir durumda görevlerinden istifa etmesi gerektiği anımsatıldı.

        İstifaları halinde bu iki belediyenin kontrolünün AK Parti'ye geçmesi olasılığına değinilerek, ayrıca İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın zayıf noktası olduğu kaydedildi.

        "YILDIZI ÇOKTAN SÖNDÜ"

        Konuya ilişkin, "İmamoğlu'nun yıldızı 2019'daki zaferinin ardından çoktan söndü." denildi. "Sert bir milliyetçi" olarak tanımlanan Yavaş'ın ise HDP'li seçmenlerden oy almasının zor olduğu ifade edildi.

            CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ HDP GERİLİMİ

            Erdoğan'a karşı seçimleri kazanmak isteyen muhalefet bloğunun HDP'nin oylarına ihtiyaç uyduğu ancak yine aynı bloğun söz konusu partiye "soğuk davrandığı" aktarıldı.

            Yazıda, "CHP, partinin (HDP) desteğini almaya devam etmek için istekli. Ama HDP'yi PKK'nın siyasi kanadı olarak gören İyi Parti aynı masaya oturmayı reddediyor." denildi.
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            Haberler Güncel The Economist'ten 6'lı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
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