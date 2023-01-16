The Economist'ten 6'lı masayı üzecek analiz: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor

"İMAMOĞLU'NUN VE YAVAŞ'IN ZAYIF NOKTALARI VAR"

Adaylık için isimleri geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, böyle bir durumda görevlerinden istifa etmesi gerektiği anımsatıldı.

İstifaları halinde bu iki belediyenin kontrolünün AK Parti'ye geçmesi olasılığına değinilerek, ayrıca İmamoğlu'nun ve Yavaş'ın zayıf noktası olduğu kaydedildi.