HAVA DURUMU | Sibirya soğukları dondurdu! Meteoroloji’den kar uyarısı! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Tarih verildi | 15 Ocak hava durumu
Ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen sonbahar havası yaşanırken son günlerde bir anda bastıran soğuklar "Hava nasıl olacak" sorusunun yanıtının araştırılmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahmini gelirken İstanbul'a kar yağışı için de tarih verildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte il il hava durumu
Sibirya soğuklarının etkili olduğu doğu bölgesinde sıcaklık sıfırın altına düşerken bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, "Yeni haftada hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batısı, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
"AFRİKA ÜZERİNDEN ILIK HAVA GELİYOR"
Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise sıcaklıkların yükseleceği ve panik yapılmaması gerektiği belirtildi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geliyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkacak. Bahara kaçacak bir hava olacak. Ay sonu öncesi bu ısınmayı bekliyorduk, panik yapmayalım."
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ
Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, Hava Forum'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ocak sonu ve şubat "kış gibi bir kış" gözüküyor. Şu zamana kadar kışla pek alakamız yoktu. 26-28 Ocak civarı İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi şehirlerimiz için kar ve kış sinyalleri alıyoruz. Uzun vade tahminlerine göre de Şubat iyi gibi." ifadelerini kullandı.