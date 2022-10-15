Antalya'da kiralar 100 bin lirayı geçti! 1 yıllık peşin aylık 130 bin liraya kiralık daire



Kiraların düşmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Çağlar, "Türk vatandaşları bu durumdan muzdarip. Konyaaaltı'nda kira bedelinin artması, Kepez bölgesinde de otomatik olarak kiraları artırıyor. Örneğin; bir evladımızı evlendireceğiz, ev bulamıyoruz. Asgari ücrette çalışan kişi 5-6 ya da 7 bin liraya ev kiralayıp çocuğunu evlendiremiyor" dedi.



'ÖĞRENCİLER EV BULAMIYOR'

İsmail Çağlar, Antalya'ya üniversitede okumaya gelen öğrencilerin de artan kiralardan muzdarip olduğunu belirterek, "Öğrenciler şu anda kiralık ev bulamıyor. 2-3 kişi bir evde kalıyor. Bunun bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.