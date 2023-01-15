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    İsveçli Prof. Carlbring "Türkiye bizi NATO'ya aldırmadı" dedi! Türk öğrencinin staj başvurusunu reddetti

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği terör eylemi sonrası bir skandal daha ortaya çıktı. İsveç'te bir profesör, Türk öğrencinin staj başvurusunu reddetti. Gerekçe olarak Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini öne sürdü.

    NATO kafa!

    İstanbul İbni Haldun Üniversitesi, Psikoloji bölümü lisans 3. sınıf öğrencisi olan Fatma Zehra S, AB hibe programı Erasmus tarafından seçtiği bir okulda bu yıl staj yapmaya hak kazandı. Genç öğrenci, İsveç'teki Stokholm Üniversitesi'ne başvuru yaptı.



    23 Kasım 2022'de gönderdiği bir elektronik postada akademisyen Prof. Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğini anlattı. Birkaç saat sonra Carlbring, "Sevgili Fatma, seni misafir etmeyi isterdim. Ancak, Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm" yazılı bir cevap yolladı. Mesajı okuyan öğrenci büyük bir şok yaşadı. Bu ırkçı tutum, büyük tepki aldı. Prof. Carlbring, eleştiriler karşısında sessiz kaldı.

    Fatma Zehra S, "Prof. Carlbring'in bana bir özür mektubu göndereceğini umuyordum. Ama göndermedi. Bu konuda da hayal kırıklığına uğradım. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz" dedi.

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    Haberler Güncel İsveçli Prof. Carlbring "Türkiye bizi NATO'ya aldırmadı" dedi! Türk öğrencinin staj başvurusunu reddetti
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