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    • Güncel
    • 14.01.2023 12:53
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    • 14.01.2023 12:53
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    Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nı seçti! Haberde kategorisinde tercihi 'TOGG' oldu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Üç ayrı kategoride çekilen fotoğrafları değerlendiren Başkan Erdoğan'ın haber kategorisindeki tercihi, "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan ’Yılın Fotoğrafları’nı seçti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

    HABER TERCİHİ "TOGG'UN İLK YOLCULUĞU"
    Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

    Başkan Erdoğan, fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

        SPORDA TERCİHİ FAS'IN "ŞÜKÜR SECDESİ" OLDU
        Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Başkan Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

        GEÇEN YIL 312 BİN KATILDI
        AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

        Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nı seçti! Haberde kategorisinde tercihi 'TOGG' oldu
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