Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nı seçti! Haberde kategorisinde tercihi 'TOGG' oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
HABER TERCİHİ "TOGG'UN İLK YOLCULUĞU"
Başkan Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Başkan Erdoğan, fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.