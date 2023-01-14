Başkan Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nı seçti! Haberde kategorisinde tercihi 'TOGG' oldu

GEÇEN YIL 312 BİN KATILDI

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.