MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya salvo! Flaş başörtüsü çıkışı: Olmazsa referanduma gidilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.

MHP'NİN KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLADI

MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.