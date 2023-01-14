MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 6'lı masaya salvo! Flaş başörtüsü çıkışı: Olmazsa referanduma gidilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP programı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılaştırdığımızda güfte ile beste örtüşmüştür" dedi.
MHP'NİN KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLADI
MHP, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üç günlük kampa girdi. Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda, seçimler için yol haritası masaya yatırılırken iç ve dış gelişmeler ele alındı.
Toplantıda değerlendirme yapan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi.
BAŞÖRTÜSÜ'NE ANAYASAL GÜVENCE
Başörtüsüne Anayasal güvence konusunu değerlendiren MHP lideri, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir. Muhalefeti dikkate almadan yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
6 çarpı sıfır eşittir sıfır, sıfır yutan elemandır.