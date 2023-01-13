Muğla'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman'da yaşayan C.Ş., F.E.A., ile İ.F.'nin ellerinde bulunan piyade tüfeği, tabanca ve fişekleri satmak müşteri aradıklarını tespit etti.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapıkargın Mahallesi Sarsala Koyu mevkinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 148 mermi, 1 kasatura bıçak, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda C.Ş., F.E.A., ile İ.F. gözaltına alındı.