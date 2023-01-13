İstanbul'da şehir hastaneleriyle birlikte büyük hastaneleşmeye geçildiğinden beri merkezlerden daha çok periferi hastanelere taşındığı için biz de ilave hizmetle bu anlamda bir açığı kapatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Tıp Fakültesi olarak 400'ün üzerinde öğretim üyesi, 1500'ün üzerinde bir hekim kadrosu olan bir bölüm olduklarını ifade eden Tükek, "Bize ne kadar alan verirseniz o kadar çok çalışırız.