Çapa adıyla bilinen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi binasına Hasdal'da yepyeni bir hastane inşa ediliyor. Yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan hastanede ilk etapta bu yıl sonu itibarıyla iki blok hizmete girecek.
1000 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen alanda hastanenin yanı sıra öğrencilerin eğitim göreceği alanlar ve hasta yakınlarının konaklayabilecekleri bir otel de inşa edilecek.
SADECE HASTANE YETERLİ DEĞİL
Çapa'nın köklü tecrübesinin bu yeni komplekste yaşayacağını ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "İstanbul Üniversitesi aslında 1453 yılında kuruluyor, 1827 yılında 2. Mahmut zamanında da Tıp Fakültesi kuruluyor. Tıp Fakültesi ismini de 1933 yılında alıyor.
Mimar Kemalettin tarafından yapılan 110 yıllık binalarımızla Çapa muhitinde yer aldığı için de Çapa Tıp Fakültesi olarak biliniyor. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra İstanbul'daki birçok kamu binasının değerlendirilmesi sonrasında zaten yenileme ihtiyacı olduğu aşikârdı. Yerinde mi yapılsın başka bir yere mi taşınsın diye konuştuk.
Cumhurbaşkanımız 2017'de Hasdal'ın sözünü bize verdikten sonra 1000 dönümlük alan bize tahsis edildi. 2 yıl önce başlayan hastane inşaatının ilk etabı bitmek üzere. İkinci etabın proje onayı da alındı. Tabii sadece hastane yeterli değil. Tıp fakültesi olduğumuz için kampüs de gerekiyor. Bu ihtiyaç için de 3-4 etaplık bir proje yapıldı.