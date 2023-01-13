İsveç'te PKK rezaleti! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıkları skandala ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu şunları söyledi;

"İsveç'teki eylem nefret suçu içeriyor. Terör örgütünü destekleyen faaliyetler devam ediyor.

İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar.

ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor."