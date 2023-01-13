İsveç'te PKK rezaleti! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıkları skandala ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu şunları söyledi;
"İsveç'teki eylem nefret suçu içeriyor. Terör örgütünü destekleyen faaliyetler devam ediyor.
İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar.
ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor."
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN İSVEÇ'TEKİ SKANDALI
Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.
TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Skandala Türkiye'den peş peşe tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'e, Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği skandalla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.
BAŞKAN ERDOĞAN SUÇ DUYURUSU SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki eylemine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.
O başvuru üzerine harekete geçen başsavcılık, İsveç'in başkenti Stockholm'deki eylemde yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.
BENZER BİR SKANDAL DAHA YAŞANMIŞTI
Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.