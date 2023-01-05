Avrupa’da ilaç krizi büyüyor! İngiltere’de ilaç yok, doktor yok! Almanya, Yunanistan, Avusturya’dan ilginç yöntemler!
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden her gün yeni bir ilaç krizi haberi geliyor. Sağlık sisteminin çöktüğü son ülke İngiltere. İngiltere'de ilaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor. Vatandaşlara "Ölümcül bir durum yoksa gelmeyin" duyurusu yapılmaya başlandı. Öte yandan Almanya, Yunanistan ve Avusturya da ilaç krizi için ilginç yöntemler denemeye başladı.
İngiltere'de sağlık sistemi resmen çöktü. Hastaların ambulans beklerken hayatını kaybettiği bilgileri gelirken, hastaneye ulaşabilenler de muayene için saatlerce sedyede bekliyorlar. Üstelik ülkede grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulunuluyor.
ÖLÜMCÜL BİR DURUM YOKSA GELMEYİN
Koronavirüs pandemisinden sonra İngiltere en büyük sağlık sorunu ile karşı karşıya... Acil servisler tıka basa dolu, hastalar ambulans beklerken hayatlarını kaybediyor. Bazı hastanelerin ise vatandaşlara "ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin" uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.
OHAL İLAN ETTİLER
Bazı hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiği belirtiliyor. Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson, bekleme sürelerinin dehşet verici olduğunu söylerken "Şu anda tam bir kriz yaşıyor. Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
İngiliz basınında ise, vatandaşların yaşadığı trajediye ilişkin çok sayıda haber yer alıyor. 54 yaşındaki Darrel Wilson, ambulansı 9 saat bekledikten sonra taksi ile hastaneye gittiğini anlattı. Göğüs ağrıları nedeniyle ambulans çağırdıklarını ancak ambulansın gelmediğini söyleyen adamı, eşinin hastaneye götürmek zorunda kaldığı ifade edildi.
10 SAAT DIŞARIDA BEKLEYEBİLİRSİNİZ
Bir hastanın 16 saat boyunca ambulans beklediği ancak ambulansın ancak vefat ettikten sonra geldiği öğrenildi. 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, "Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi." diyerek isyan etti.