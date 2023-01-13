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    • Güncel
    • 13.01.2023 14:01
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    • 13.01.2023 14:01
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    FETÖ'nün 'Özel' elemanı: Terör örgütü Özgür Özel'i parlatıp vitrine koymuş

    Son günlerde HDPKK'ya yönelik olumlu sinyalleriyle ön plana çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, yükseliş hikayesinin altından başka bir terör örgütü FETÖ çıktı. Özel'in eczacılık yaptığı günlerden milletvekili olduğu döneme kadar terör örgütü tarafından parlatıldığı, FETÖ'nün Manisa imamı tarafından itiraf edildi. Özel'in 17/25 Aralık kumpas davaları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde FETÖ medyasına bizzat giderek destekte bulunması dikkatleri çekmişti.

    FETÖ’nün ’Özel’ elemanı

    15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medyasına giderek sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Manisa'dan Ankara'ya uzanan milletvekilliği hikayesinde FETÖ'nün Manisa imamının anahtar olduğu ortaya çıktı.

    ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLDİ
    Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.

    FETÖ imamlarından, "burjuva" eğitimi aldığını anlatan Uludemir, içki, kadın, cinsellik gibi konularda kendini kamufle etmesi için özel yetiştirildiğini kaydetti.

    FETÖ'DEN ÖZEL'E PARLATMA
    Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

    Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı.

        Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" dedi.

        ÖZEL'E İLGİYİ KONTROL ETMİŞLER
        Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

        Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı.

            Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti."

            HDPKK'NIN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
            Özel, PKK terör örgütü mensubunu ameliyat etmekten, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı için üzüntüsünü dile getirmişti.

            Özel, polis tarafından engellenen HDP'nin Kadıköy'deki provokatif eyleminin ardından Eş Genel Başkan Pervin Buldan'a destek vererek, yaşananları hukuksuzluk olarak nitelemişti.

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