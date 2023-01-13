FETÖ'nün 'Özel' elemanı: Terör örgütü Özgür Özel'i parlatıp vitrine koymuş

FETÖ imamlarından, "burjuva" eğitimi aldığını anlatan Uludemir, içki, kadın, cinsellik gibi konularda kendini kamufle etmesi için özel yetiştirildiğini kaydetti.

FETÖ'DEN ÖZEL'E PARLATMA

Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.