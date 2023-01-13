FETÖ'nün 'Özel' elemanı: Terör örgütü Özgür Özel'i parlatıp vitrine koymuş

15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medyasına giderek sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Manisa'dan Ankara'ya uzanan milletvekilliği hikayesinde FETÖ'nün Manisa imamının anahtar olduğu ortaya çıktı.
ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLDİ
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.
FETÖ imamlarından, "burjuva" eğitimi aldığını anlatan Uludemir, içki, kadın, cinsellik gibi konularda kendini kamufle etmesi için özel yetiştirildiğini kaydetti.
FETÖ'DEN ÖZEL'E PARLATMA
Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.
Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı.