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    Alçak gösteri! İsveç’te PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

    İsveç’te PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Alçak gösteriye, büyük tepki yağdı. Skandal gösteriler sonrası İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

    Alçak gösteri

    Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takıldı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymaları çağrısını yaptı. İki ülke de üçlü muhtıra ile bunu garanti altına aldı. Ancak İsveç'te dün skandal bir gösteri yapıldı. PKK'lı hainler, Başkent Stockholm'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, tarihi binanın önündeki direğe ayaklarından astı.

    Bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Terör örgütü PKK/ YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler yer aldı. Bu duruma İsveç, seyirci kaldı. Bu alçak gösteriye, Türkiye'den tepki yağdı:
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İğrenç eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. İsveç'ten somut adımlar bekliyoruz.
    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç...
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu alçak eylem, Türk halkının tamamına karşı yapılmıştır.
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Muhalefetimiz de böyle bir meselede tepki koymalı.

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    Haberler Güncel Alçak gösteri! İsveç’te PKK sempatizanları Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
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