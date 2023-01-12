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    Ekrem İmamoğlu, Türkiye'yi Financial Times'a şikayet etti

    İstanbul’lu kara kışla boğuşurken İngiliz elçiyle balık keyfi yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi FT’ye şikayet etti.

    İngiliz elçisi!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere ile yürümeye karar verdi. Geçen yıl İstanbul'lu karla boğuşurken, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık yedi. Tepkilere aldırış etmedi. Şimdi de Financial Times'a (FT) Türkiye'yi şikayet etti. AK Parti'nin demokrasiyi engellemeye çalıştığı için ağır bir yenilgiye uğrayacağını söyledi. "Demokrasiye balta vuruyorlar, insanların seçme özgürlüğünü tam anlamıyla reddediyorlar. Seçmenler, bu mahrumiyete 2023 seçimlerinde sandıkta cevap verecek ve bu hükümet ağır bir yenilgiye uğrayacak" dedi. Türkiye'de otoriter bir zihniyet olduğu yalanını söyledi. Derginin yorumunda ise İmamoğlu'nun 'çok çeşitli' seçmen grubundan destek aldığı belirtildi.



    Mahkeme kararı kesinleşmeden mağdur edebiyatı yapan İmamoğlu, kendisini haklı çıkarmak istedi.

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