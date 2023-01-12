Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlar: Son sözü millet söyler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli mesajlar verdi:

Yerel siyasetçilerden medyaya kadar hemen herkes insan hak ve özgürlüklerinden bahsediyor. Tüm bunlar yaşanırken insanların en temel hakları göz göre göre çiğnenmeye devam ediyor.

Milyonlarca Müslüman'ın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, inançlarının bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız.

Sessiz devrimlerle her kesimden vatandaşımızın insan haklarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. Kadınlarımızın başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini Meclis'e sunduk.

Afganistan'da son dönemdeki başörtülü kızların okullarda okutulmasını engelleme anlayışını gayri insani ve gayri İslami buluyoruz. Bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız.

Acı hatıralarımızın olduğu kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli teklif (başörtüsü) konusunda Meclis'imizin gerekli adımı atacağına inanıyorum.

Meclis gereğini yapmazsa son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum.