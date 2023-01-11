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    • 11.01.2023 16:31
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    Kremlin'den Foreign Policy'nin' "Türkiye Ukrayna'ya misket bombası tedarik ediyor" yalanına yanıt: Bu haberler güvenilir değil

    Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başarırken bu durumdan rahatsız olan algı merkezleri çeşitli iddialarla operasyona girişiyor! ABD merkezli yayın organı Foreign Policy yayınlandığı bir haberde Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiğini iddia etti. Rusya ile Türkiye arasında gerilim çıkarmak isteyen algı operasyonuna Rusya'dan net bir yanıt geldi. Bu haberlerin güvenilir olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Türkiye ile Rusya'nın kurduğu temasa dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AA
    Amerikan operasyonu tutmadı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı.

    Putin ve Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tahıl krizinin çözülmesi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturttu.

    Erdoğan'ın çabası sayesinde tahıl krizi çözülürken esir takası için de bir koridor açlması için hamleler sürüyor.

    TÜRKİYE'NİN TARAFSIZ DURUŞU BATI'YI RAHATSIZ EDİYOR
    Türkiye'nin tarafsız duruşu özellik ABD ve Avrupa'yı rahatsız ediyor! Bu bağlamda Türkiye'nin duruşunu baltalamak için çeşitli algı operasyonlarına imza atıyor.

    FOREIGN POLICY'DEN ALGI OPERASYONU
    Bunların son örneğine ABD merkezli yayın organı Foreign Policy imza attı.

    Foreign Policy, Türkiye'nin Ukrayna'ya "Bomba içinde bomba" olarak bilinen, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombalarından tedarik ettiğini iddia etti.

    Rusya ile Türkiye arasında gerilim çıkarmak isteyen algı operasyonuna Rusya'dan yanıt geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği ile ilgili iddialar hakkında, "Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmek zor. Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var." ifadesini kullandı.

        Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmenin zor olduğunu vurgulayan Peskov, "Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var. Bu nedenle tabii ki tüm bunları dikkatlice takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI SAYGIYA DAYANAN İLİŞKİLER VAR
        Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar ve mühimmatlarını sevk ettiğinin bilindiğini belirterek, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak yükümlülüklere sahip ve diğer ülkelerle ikili ilişkilere sahip. Fakat aynı zamanda karşılıklı anlayışa, karşılıklı çıkara, karşılıklı saygıya dayanan ve karşılıklı olarak en zor problemleri müzakereye hazırlıklı olan ortaklık ilişkileri Türkiye ile bizi birleştiriyor." ifadesini kullandı.

        Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olup olmadığına yönelik bir soruya Peskov, "Rusya, sorunları müzakereler yoluyla çözmeye her zaman hazır olmuştur. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, defalarca buna hazır olduğumuzu söyledi. Tabii ki hedeflerimize barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak tercih edilen seçenektir." yanıtını verdi.

        Peskov, Ukrayna yasalarının Ukrayna Devlet Başkanı'na Rusya ile diyalog kurmayı yasakladığı için Batılıların da Kiev'e bu tür bir esneklik denemesine izin verme eğiliminde olmadığını savundu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda, Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin hazırladığı kararnameyi imzalamıştı.

        CHP MEDYASI AMERİKAN İDDİASINI KÖPÜRTTÜ
        Öte yandan Foreign Policy'nin Türkiye'yi hedef alan algı operasyonuna CHP'ye yakın medya da alet oldu.

        ABD'li yayın organının iddialarını köpürten CHP medyası 'Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği' iddiları dillendirilerek söz konusu bombaların yasak olduğu belirtildi.

        İşte o haberlerden bazıları;

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        Haberler Güncel Kremlin'den Foreign Policy'nin' "Türkiye Ukrayna'ya misket bombası tedarik ediyor" yalanına yanıt: Bu haberler güvenilir değil
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