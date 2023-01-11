Kremlin'den Foreign Policy'nin' "Türkiye Ukrayna'ya misket bombası tedarik ediyor" yalanına yanıt: Bu haberler güvenilir değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin tarafsız konumunu korumayı başardı.
Putin ve Zelenskiy ile temas kurabilen ender liderlerden olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tahıl krizinin çözülmesi için Rusya ve Ukrayna'nı İstanbul'da masaya oturttu.
Erdoğan'ın çabası sayesinde tahıl krizi çözülürken esir takası için de bir koridor açlması için hamleler sürüyor.
TÜRKİYE'NİN TARAFSIZ DURUŞU BATI'YI RAHATSIZ EDİYOR
Türkiye'nin tarafsız duruşu özellik ABD ve Avrupa'yı rahatsız ediyor! Bu bağlamda Türkiye'nin duruşunu baltalamak için çeşitli algı operasyonlarına imza atıyor.
FOREIGN POLICY'DEN ALGI OPERASYONU
Bunların son örneğine ABD merkezli yayın organı Foreign Policy imza attı.
Foreign Policy, Türkiye'nin Ukrayna'ya "Bomba içinde bomba" olarak bilinen, uluslararası anlaşmalarla yasaklanan misket bombalarından tedarik ettiğini iddia etti.
Rusya ile Türkiye arasında gerilim çıkarmak isteyen algı operasyonuna Rusya'dan yanıt geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik ettiği ile ilgili iddialar hakkında, "Bu haberlerin güvenilirliğinden bahsetmek zor. Biliyorsunuz ki güvenilir ve doğru haberlerden çok sahte haberler var." ifadesini kullandı.