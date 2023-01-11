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    • Güncel
    • 11.01.2023 17:20
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    • 11.01.2023 17:20
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    Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri tutuklandı

    Balıkesir'de polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

    Zehir tacirlerine operasyon!

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
    Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda belirlenen 5 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda; 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi.

    5 TUTUKLAMA
    Olayla ilgili yakalanan M.R.T, S.Y, E.Y, G.T. ve T.R.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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