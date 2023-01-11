Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri tutuklandı

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda belirlenen 5 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda; 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi.