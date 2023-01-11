AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten TSK'yı tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Sınırı aştı

TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor.

Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır.

Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.



PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK'ya karşı kullanıyor.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.

PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun.