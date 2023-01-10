Son dakika: EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Eğitim ve Değerlendirme' toplantısı için geldiği Kırşehir'de köy okulları ve Türkiye'deki okullaşma oranını anlattı.

Bakan Özer, ziyaretlerine, Kırşehir Valiliği şeref defterini imzalayarak başladı. Burada 'Eğitim ve Değerlendirme'sine katılan Bakan Özer, il protokolü ile bir araya gelerek şehirdeki okullaşma, okulların eksiklikleri ve yatırım bütçesi ile ilgili görüşme yaptı. Eğitim kenti Kırşehir'in daha da güçlendirilmesi için değerlendirme yaptıklarını ifade eden Bakan Özer toplantı çıkışında yaptığı açıklamasında; "330 milyonluk Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesiyle Kırşehir'de yatırım bütçesini de arttırmış bulunuyoruz. Mevcut yatırım 330 milyon iken 710 milyona çıkmıştır" dedi.