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    • 09.01.2023 11:00
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    Tahıl koridoru işliyor! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci genç çiftçiye yeni desteği duyurdu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözülen tahıl krizinde gemi trafiği sürüyor... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır." ifadelerini kullandı. Kirişci "2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk. Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık." dedi.

    takvim.com.tr
    Koridor çalışıyor

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ardından patlayan tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleri ile İstanbul'da çözüldü.

    Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

    KORİDOR ÇALIŞIYOR
    Daha sonra askıya alınan koridor yine Erdoğan'ın hamlesiyle açıldı.

    Anlaşmalar sonra tahıl gemileri planlandığı şekilde sevkiyata devam ediyor.

    633 GEMİ 16.9 MİLYON TON TAHIL VE GIDA
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci koridora ilişkin son bilgileri verdi.

    Bakan Kirişci, "8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4'tür." ifadelerini kullandı.

    Kirişci, "2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk. Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık." dedi.

    GENÇ ÇİFTÇİYE DESTEK
    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci genç çiftçilere yönelik yeni destek programı ve bakanlığa alınacak yeni personele ilişkin de bilgi verdi.

    Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Tahıl koridoru işliyor! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci genç çiftçiye yeni desteği duyurdu
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