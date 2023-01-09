Tahıl koridoru işliyor! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci genç çiftçiye yeni desteği duyurdu

Kirişci, "2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar TL tarımsal desteklemede bulunduk. Bitkisel üretimimizi, 2021 yılına göre yüzde 9,1 oranında artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardık ve bu rakamla tüm zamanların rekorunu kırdık." dedi.

GENÇ ÇİFTÇİYE DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci genç çiftçilere yönelik yeni destek programı ve bakanlığa alınacak yeni personele ilişkin de bilgi verdi.

Kirişci, "Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.