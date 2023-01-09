CHP'li İBB yönetimi cennet Riva'yı kaderine terk etti! Vatandaş canından bezdi, imdada yine Bakanlık yetişti

Beykoz'da bulunan Riva Deresi'de manzara giderek kötüleşiyor. Yağ benzeri tabakanın oluştuğu derede koku da artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler sudan numune alarak, inceleme başlattı.
RENGİ SİYAHA DÖNDÜ
Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden Karadeniz'e dökülen, 'Çayağzı Deresi' olarak da bilinen Riva Deresi yine siyaha dönüştü.
Deredeki renk değişiminin yanı sıra, kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresine bırakılmış atıklar da dikkat çekti.
Kokunun da yayıldığı dereyle ilgili artan şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı.