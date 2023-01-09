CHP'li İBB yönetimi cennet Riva'yı kaderine terk etti! Vatandaş canından bezdi, imdada yine Bakanlık yetişti

Biz burada çocukluğumuzda balık tutardık. Yani balıkçı arkadaşlarımız şimdi burada teknelerini yıkayamıyorlar bile. Açıkça söyleyeyim, balıkçı arkadaşlar suyun kirliliğinden teknelerini yıkayamıyorlar. Yıkamak için buradan denize açılıyorlar, oradan su çekip teknelerini yıkıyorlar.

Durum gerçekten içler acısı. İleride plaj var, Riva Plajı yaklaşık 6 ay sonra yüzme sezonu açılacak. Buradaki akıntı devamlı plajın içine doğru da gittiği için sağlık açısından da tehlikeli olabilir" İfadelerini kullandı.

Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki Riva Deresi'nin Ömerli Barajı ile ve İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri ile bağlantısı bulunuyor. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri de, derenin kıyısında yer alan önemli yapılar arasında.

İSKİ'den ise açıklama yapılmadı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dere havadan da görüntülendi. Derenin siyah sularının Riva Plajı yanından denize döküldüğü de havadan çekilen görüntülerde görülüyor.