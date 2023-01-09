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    • Eğitim
    • 09.01.2023 10:08
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    • 09.01.2023 10:14
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    ARTVİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak 2023 Artvin'de okullarda ders var mı? Kar tatili olan iller LİSTESİ!

    Son dakika kar yağışının etkili olduğu bazı illerde okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Artvin'de yaşayanlar internet arama motorlarında 'Bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

    ARTVİN’DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Son dakika... Kar yağışı bir çok ili esir aldı. Okullarda da kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Peki Bugün Artvin'de okullar tatil mi? İşte valiliklerden yapılan açıklamalar sonrasında kar tatili olan iller listesi...

    ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.

    KAR TATİLİ OLAN DİĞER İLLER!

    Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

        YURTTA HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

        Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
        İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
        İzmir: Az bulutlu 16
        Adana: Az bulutlu 17
        Antalya: Az bulutlu 17
        Samsun: Parçalı bulutlu 9
        Trabzon: Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
        Erzurum: Parçalı bulutlu -1
        Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7
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        Haberler Eğitim ARTVİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak 2023 Artvin'de okullarda ders var mı? Kar tatili olan iller LİSTESİ!
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