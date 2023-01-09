ARTVİN'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak 2023 Artvin'de okullarda ders var mı? Kar tatili olan iller LİSTESİ!

Son dakika... Kar yağışı bir çok ili esir aldı. Okullarda da kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Peki Bugün Artvin'de okullar tatil mi? İşte valiliklerden yapılan açıklamalar sonrasında kar tatili olan iller listesi...
ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar köyünde eğitime bugün ara verildi.
KAR TATİLİ OLAN DİĞER İLLER!
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların yarın tatil edildiği bildirildi.