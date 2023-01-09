Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.01.2023 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2023 14:51
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti başörtüsü düzenlemesiyle ilgili İYİ Parti'yle görüşecek

    Son dakika haberleri... AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence teklifine destek için 11 Ocak Çarşamba günü MHP ve İyi Parti ile görüşecek.

    AK Parti başörtüsüyle ilgili İYİ Parti’yle görüşecek

    Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak.

    İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.

    AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak.

    AK Parti, ilk olarak 11 Ocak Çarşamba günü MHP ile bir araya gelecek. Daha sonra İyi Parti ile görüşecek.

    İyi Parti daha önce, başörtüsüne anayasal güvence teklifine evet diyeceğini açıklamıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hangi Kredi
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti başörtüsü düzenlemesiyle ilgili İYİ Parti'yle görüşecek
        SON DAKİKA