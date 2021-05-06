A Haber muhabiri Melis Coşan olaya ilişkin şu bilgileri aktardı:



Beykoz'da bulunan Riva deresinde çevre katliamı sürüyor. Dere kirlilikten dolayı siyaha bürünmüş bir vaziyette. Adeta simsiyah bir dereyle karşılaştığımızı aktaralım.

Haliyle derenin kirlenmesiyle birlikte de canlı popülasyonu da azaldı. Balık ölümlerine neden oluyor kirlilik.