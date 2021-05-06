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    • 06.05.2021 12:12
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    deresinde mide bulandıran görüntü! İnsan sağlığı büyük tehlikede

    ’un derelerinden adeta zehir akıyor. İstanbul ’da bulunan deresindeki kirlilik artık sağlığı tehdit eden boyutlara ulaşmış durumda. Bölgedeki mide bulandıran görüntü ve son durum canlı yayınında ele alındı. Derelerdeki rezalet görüntülerin basına yansımasının ardından İBB "İstanbul'un derelerinde bahar temizliği" başlattığını duyurdu.

    İstanbul'un derelerinden zehir akıyor

    A Haber muhabiri Melis Coşan olaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

    Beykoz'da bulunan Riva deresinde çevre katliamı sürüyor. Dere kirlilikten dolayı siyaha bürünmüş bir vaziyette. Adeta simsiyah bir dereyle karşılaştığımızı aktaralım.


    Haliyle derenin kirlenmesiyle birlikte de canlı popülasyonu da azaldı. Balık ölümlerine neden oluyor kirlilik.

    Ölümlerin yanında ağır bir kokuya neden oluyor. Bununla birlikte burada bulunan hayvanlar, denizde yaşayan canlılar ve özellikle de insan sağlığına da büyük zarar eriyor.



    İddialara göre çevredeki fabrikaların atıkları dereyi bu hale getirdi. Dere Paşaköy'den başlıyor, Riva plajına kadar gidiyor.

        Riva plajı da aslında birçok kişinin denize girdiği yer. İşte o plaja bu deniz kirliliği akıyor.


        Tabi yazın gelmesiyle birlikte mahalle sakinleri de sivrisineklerin dereden kaynaklı olarak çoğaldığını ve evlerinde rahat uyuyamadıklarını belirtiyor.

        İBB ANCA UYANDI!
        Derelerdeki rezalet görüntülerin basına yansımasının ardından İBB "İstanbul'un derelerinde bahar temizliği" başlattığını duyurdu.

        İBB'den yapılan açıklamada "İSKİ, İstanbul'un derelerinde yaza hazırlık kapsamında temizlik çalışmalarına başladı. İlk etapta, Riva, Ayamama, Bolluca, Kağıthane, Ayazağa, Türkköse, Keçi, Beykoz ve Tepekent derelerinde başlatılan çalışmalar yaklaşık 1 ay sürecek. Böylece derelerde yaz boyunca oluşabilecek kötü koku, sivrisinek ve taşkın riski önlenecek." ifadelerine yer verildi.

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