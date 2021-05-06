A Haber muhabiri Melis Coşan olaya ilişkin şu bilgileri aktardı:
Beykoz'da bulunan Riva deresinde çevre katliamı sürüyor. Dere kirlilikten dolayı siyaha bürünmüş bir vaziyette. Adeta simsiyah bir dereyle karşılaştığımızı aktaralım.
Haliyle derenin kirlenmesiyle birlikte de canlı popülasyonu da azaldı. Balık ölümlerine neden oluyor kirlilik.
Ölümlerin yanında ağır bir kokuya neden oluyor. Bununla birlikte burada bulunan hayvanlar, denizde yaşayan canlılar ve özellikle de insan sağlığına da büyük zarar eriyor.
İddialara göre çevredeki fabrikaların atıkları dereyi bu hale getirdi. Dere Paşaköy'den başlıyor, Riva plajına kadar gidiyor.