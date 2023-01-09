Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gençlerimizle aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Volkswagen Arena'da ÜniAKFest (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi:

Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlerdir. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak bu gençlik, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir.

Bu gençlik, kendisine, zincir vurmaya kalkan çılgınları kükremiş sel gibi aşıp geçen gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir.

Son dönemde birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış bir takım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar.

Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle el ele, gönül gönüle, Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.

Buradan üniversiteli AK Gençliğe çağrıda bulunmak istiyorum. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde, kantinlerde, velhasıl her yerde göğsünüzü gere gere AK Gençlik'in sesini duyurun...