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    • 08.01.2023 15:00
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    ÜniAK FEST'te gençlerden Başkan Erdoğan'a büyük destek! Başkan Erdoğan'a Cengiz Kurtoğlu sürprizi

    Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen ÜniAK FEST Programına katıldı. Salona geldiğinde protokol yerine gençlerin arasında oturan Erdoğan, programı bir süre buradan takip etti. Ardından kürsüye çıkan Başkan Erdoğan'a gençler büyük sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından salonda büyük bir sürpriz yaşandı. Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahneye gelerek bir şarkı söyledi.

    takvim.com.tr
    ÜniAK FEST’te gençlerden Başkan’a büyük destek!

    Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu. Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programına katılan Başkan Erdoğan, saat 14.00 sıralarında salona girdi.

    Protokol tribününe oturmak yerine gençlerin arasına geçen Başkan Erdoğan, programın açılışını buradan takip etti. Başkan Erdoğan'ın salona girmesiyle birlikte hareketlenen gençler büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

    Ardından konuşmak için kürsüye gelen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri bu sırada da devam etti. Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı da kürsüye gelerek AK Parti için yaptıkları şarkıyı seslendirdi.

        Salonda bulunan gençler de şarkıya eşlik ederken, şarkının adını içeren "Erdoğan Şarttır" şeklinde bir pankart açıldı.

        Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında gençler ellerinde tuttukları pankartları havaya kaldırdı. Erdoğan, gençlerin elinde bulunan pankartları okurken; gençlerin "Özeniyorlar ama çözemiyorlar", "Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve AK Parti'ye oy veriyoruz", "Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım" yazılarının yazdığı görüldü.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ
        Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından salonda büyük bir sürpriz yaşandı. Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahneye gelerek bir şarkı söyledi.

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