ÜniAK FEST'te gençlerden Başkan Erdoğan'a büyük destek! Başkan Erdoğan'a Cengiz Kurtoğlu sürprizi

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu. Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programına katılan Başkan Erdoğan, saat 14.00 sıralarında salona girdi.
Protokol tribününe oturmak yerine gençlerin arasına geçen Başkan Erdoğan, programın açılışını buradan takip etti. Başkan Erdoğan'ın salona girmesiyle birlikte hareketlenen gençler büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.
Ardından konuşmak için kürsüye gelen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri bu sırada da devam etti. Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı da kürsüye gelerek AK Parti için yaptıkları şarkıyı seslendirdi.