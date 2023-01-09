Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Yol ve köprülere zam yok | EYT ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, saat 16.45'te başladı. Yaklaşık 2 saat 40 dakika süren toplantı 19.25 sıralarında sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesinin yakında Meclis'e sunulacağını bildirdi. Başkan Erdoğan, köprü ve otoyol ücretlerine 2023 yılı boyunca zam yapılmayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca eşi vefat etmiş kadınlar ve Roman vatandaşlar için yeni bir sosyal konut projesi başlatılacağını açıkladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
EYT YAKINDA MECLİS'TE
EYT ile çalışmayı yakında Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık.
Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.
Salı günü yeni yılın memur ve emekli maaş artışının ilk etabını açıkladık. Yüzde 24 olarak açıkladığımız artış içimize sinmediği ilgili bakanlarımıza bu oranın artırma yönünde çalışmaları talimatını verdik.
Cuma günü Ziraat Bankamızın tarım kesimine yönelik çalışmalarını değerlendirdiğimiz programda çiftçilerimizle buluştuk. Cumartesi günü Antalya'da bir dizi programa katılarak, hem Antalyalı kardeşlerimizle hasret giderdik, hem de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi tekrar ilettik.
Kumluca'da selden zarar gören vatandaşlarımızın verdiğimiz desteklerle hızla tekrar toparlandıklarını görmekten memnun olduk. Hamdolsun anahtar teslim töreninde devletimizin gücüne ve kabiliyetine vatandaşlarımızla bir kez daha şahitlik ettik.
Aynı günün akşamında kadınlarımızla rahmetli Menderes'in yadigarı eski dokuma fabrikasının müzeye dönüştüğü yerde güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Yaklaşık 700 civarında kadınımızla bir arada olduk. Pazar günü de gençlerimizin coşkusuna ortak olduğumuz programla bir araya geldik.
Bu sabah Sakarya Arifiye'den yola çıktık. Arifiye'de yeni nesil Fırtına obüslerinin TSK'ya teslim törenine katıldık. Bu Fırtına obüsleri düşmana korku, dosta güven. Bu vesileyle Altay tankını, zırhlı personel taşıyıcılarını inceleme imkanı bulduk. Bir dönem satıldı kapatıldı diye diline doladığı yerdir Arifiye.
RAMİ KIŞLASINI AÇIYORUZ
Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamızı İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. Muhalefeti de davet ediyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupalı sayılı kütüphanelerden birinin açılışını yapıyoruz. Mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor.
O kışlanın içinde esnaflık yaptım. Gıda sektöründe çalıştığım zaman Rami Kışlası aynı zamanda gıda sektöründe Unkapanı'ndan oraya taşındığımız bir yerdi. Oradan da onları farklı bir yere taşıyana kadar akla karayı seçtik. Ama sonunda bu oldu.
Cumartesi günü de Muğlalı kardeşlerimizle hasret gidereceğiz.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM YOK
Bu vesileyle bir de müjde vermek istiyorum. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir.
Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pekçok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.
Hesapladığımızda milli gelirimize yaklaşık Osmangazi Köprüsü'nün 10 milyar dolar, İstanbul-İzmir Otoyolu 29 milyar dolar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 5 milyar dolar, Avrasya Tüneli 7 milyar dolar, İstanbul Havalimanı'nın 80 milyar dolar katkısı olmuştur.
Diğer projelerimizin her biri de bölgelerine ve ülkemize ciddi tasarruf sağlamaya, ekonomik değer üretmeye, insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam etmektedir.