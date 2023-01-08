ÜniAK FEST'e damga vuran anlar! Spot ışıkları sadece Başkan Erdoğan'ı gösterdi: Salonda büyük coşku yaşandı





SPOT IŞIK SADECE BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖSTERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volswagen Arena'da gerçekleştirilen ÜNİAK Fest'de alışılmışın dışında sahneye çıktı.

Salona girdikten sonra gençlerin arasında tribünde oturan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan klibi izledi. Klip sona erdikten sonra salonda ışıklar karartıldı ve spot bir ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterince salonda büyük bir coşku yaşandı.



Normalde protokolde olması gereken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tribüne oturması oldukça dikkat çekti.