ÜniAK FEST'e damga vuran anlar! Spot ışıkları sadece Başkan Erdoğan'ı gösterdi: Salonda büyük coşku yaşandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), konuşmasına Türkiye Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri selamlayan Erdoğan, gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.
Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.
SPOT IŞIK SADECE BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖSTERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volswagen Arena'da gerçekleştirilen ÜNİAK Fest'de alışılmışın dışında sahneye çıktı.
Salona girdikten sonra gençlerin arasında tribünde oturan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan klibi izledi. Klip sona erdikten sonra salonda ışıklar karartıldı ve spot bir ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterince salonda büyük bir coşku yaşandı.
Normalde protokolde olması gereken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tribüne oturması oldukça dikkat çekti.