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    • 08.01.2023 18:42
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    ÜniAK FEST'e damga vuran anlar! Spot ışıkları sadece Başkan Erdoğan'ı gösterdi: Salonda büyük coşku yaşandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'ne (ÜniAK FEST) katıldı. Programda alışılmışın dışında bir an yaşandı. Salonda ışıklar karartıldı ve spot bir ışık sadece Başkan Erdoğan’ı gösterdi. O anlarda büyük coşku yaşandı.

    takvim.com.tr
    ÜniAK FEST’e damga vuran anlar! Başkan Erdoğan...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde (ÜniAK FEST), konuşmasına Türkiye Yüzyılı şarkısından mısra okuyarak başladı.

    Türkiye'nin dört bir yanındaki gençleri selamlayan Erdoğan, gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.



    Gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın emanet edileceği gençliğin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlik olduğunu söyledi.



    SPOT IŞIK SADECE BAŞKAN ERDOĞAN'I GÖSTERDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volswagen Arena'da gerçekleştirilen ÜNİAK Fest'de alışılmışın dışında sahneye çıktı.

    Başkan Erdoğan ÜNİAK Fest'de özel tasarımla sahneye çıktı!

    Salona girdikten sonra gençlerin arasında tribünde oturan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca hazırlanan klibi izledi. Klip sona erdikten sonra salonda ışıklar karartıldı ve spot bir ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterince salonda büyük bir coşku yaşandı.

    Normalde protokolde olması gereken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tribüne oturması oldukça dikkat çekti.



        BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
        Tezahüratlar ve büyük sevgi gösterisiyle, AK Gençlik marşı eşliğinde sahneye çıkan Erdoğan, konuşmaya başladı. Başkan Erdoğan için hazırlanan bu sürpriz büyük beğeni topladı.
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