Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.01.2023 10:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.01.2023 10:24
    ABONE OL

    FETÖ'cü eski yüzbaşı İstanbul'da enselenerek tutuklandı

    Son dakika haberi | İstanbul'da FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle görevden atılan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı yakalanarak tutuklandı.

    FETÖ’cü eski yüzbaşı İstanbul’da enselendi

    İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olduğu gerekçesiyle görevden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı tutuklandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Ekipler, hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı bulunan, KHK ile ihraç edilen yüzbaşı M.Ö'nün Başakşehir'deki bir adreste saklandığını belirledi.

    Çalışmaların ardından adrese düzenlenen operasyonda M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Küçük Cem’i çöp eve kilitleyen teyze hakkında istenen ceza
    Haberler Güncel FETÖ'cü eski yüzbaşı İstanbul'da enselenerek tutuklandı
        SON DAKİKA