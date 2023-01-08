Stratejik ürünlerde hedef tam yerlilik! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den flaş sözler

"SAVUNMA SANAYİMİZ 'GÜÇLENEN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI' HALİNE GELDİ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2023 hedeflerine ilişkin video gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bu ilk günlerde gururla söylüyoruz ki her alanda atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayisi yaptı. Savunma sanayimiz bugün 'güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' haline geldi." dedi.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararların bir milat teşkil ettiğini belirten Demir, "'Dış alımlar bitecek, mümkün olan her şey Türkiye'de yapılacak' iradesi çok net bir şekilde ortaya konuldu ve milli projeler başladı. Bu projelerin koordinasyonunu yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 2017'de Cumhurbaşkanlığına bağlanması, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Savunma Sanayii Başkanlığı yapılanması bu alandaki ivmeyi daha da artırdı." ifadelerini kullandı.

Demir, yerli ve milli savunma sanayisindeki dik duruş ve kararlılığın, ambargolara karşı da yerli projeleri hızlandırdığını aktararak, şunları kaydetti: "Türk savunma sanayisi bugün, başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, AR-GE ve inovasyondan sanayileşme politikalarına, finansman ve sürdürülebilirliği sağlayacak çeşitli ekosistem koordinasyon çalışmalarına kadar, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla karşılama yönündeki çabalarını sürdürüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, bir yandan harekat alanındaki ihtiyaçları yerinde tespit edip, ürünlerimizin inkişafını ve gelişmesini alandan gelen bilgilerle artırarak yolumuza devam edip, bir taraftan da geleceğin muharebe ortamında ortaya çıkması muhtemel teknolojilerin ıskalanmaması, hatta o teknolojiler konusunda bir adım önde gitmek üzere bazı çalışmalar yapılması konusunda da kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Sektörde bugün 2 bine yakın firma olduğunu bildiren Demir, "Ülkemize ekonomik ve katma değer anlamında en büyük katkıyı oluşturan bir ekosistem bu. Bu kapsamda yürütülen 750'yi aşkın projemiz var. Bu faaliyetlerin sonucunda 10 milyar doların çok üstünde bir ciroya erişmiş durumdayız. 2022 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapmış bulunuyoruz. Yerli ve milli ürünler, güvenlik güçlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarında başarıyla kullanılırken, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılama yönünde önemli faaliyetlerde bulunuyoruz. Ürünlerimizin gördüğü ilgi ve sahadaki başarıları da önümüzdeki yıllarda bu ihracat faaliyetlerimizin, dost ve kardeş ülkeleri destekleme faaliyetlerimizin çok daha ileri boyutlara gideceğini bize gösteriyor." diye konuştu.