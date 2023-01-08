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    • 08.01.2023 16:29
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde patlayan göçmen operasyonu! Göç İdaresi’nin uygulamasına çökecekti ama...

    2023 seçimlerine giderayak hemen hemen her tuşa basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy almak için partisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi çökme operasyonlarına başladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi tarafından ülkelerine gönderilen göçmenler üzerinden algı yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu hayatının şokunu yaşadı. Başkanlık Kılıçdaroğlu’nun “Bakın ben daha iktidar olmadan Suriyelileri evlerine gönderiyorum” manipülasyonuna izin vermedi.

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun elinde patlayan göçmen operasyonu!

    2023 seçimlerinde aday olmak için ne yapacağını şaşıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme uygulamasını kendi operasyonuna alet etmeye çalıştı.

    Biliyorsunun İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, güvenlik birimleri tarafından tespit edilen düzensiz göçmenleri ve ülkelerine dönmek isteyenleri her gün evlerine gönderiyor.

    Göç İdaresi'nde Suriye'ye dönmek için başvuru yapan isimlere ulaşan CHP'li Esenyurt Belediyesi, listedeki isimleri tek tek arayıp onları kendilerinin gönderceğini söyleyerek sabah hazır olmalarını istedi.

        CHP'li belediye çökme operasyonunun ikinci adımı olarak durumu öğrenen Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nu arayarak, bu manipülasyon fırsatının kaçmaması gerektiğini söyledi.

        Sabah saatlerinde Esenyurt Belediyesi otobüs hazırlamış, Kaftancıoğlu basını da alıp gelmişti ancak Kılıçdaroğlu ve ekibini büyük bir sürpriz bekliyordu.

        Göç İdaresi Başkanlığı Kılıçdaroğlu'nun "Bakın ben daha iktidar olmadan Suriyelileri evlerine gönderiyorum" manipülasyonuna izin vermedi.

        Başkanlık gece tahsis ettiği otobüslerle gönderildi.

            KILIÇDAROĞLU KÜPLERE BİNDİ

            Göç İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü "Gönüllü eve dönüş" çalışmalarına çökme planı elinde patlayan Kılıçdaroğlu öfkeyle olay yerini terk etti.

            "NEDEN BÖYLE YAPTINIZ" AÇIKLAMASI
            Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'ndan azar yiyen Esenyurt Belediyesi yetkililerinden ise durumun vahametini gösteren bir açıklama geldi.

            Devletin uygulamasını kendi uygulaması gibi göstermeye çalışan CHP'li isimler, "Saat 7 gibi Suriyeli vatandaşlarımızın adresine İlçe Göç İdaresi ve emniyet mensupları gönderilmiş. Suriyeli vatandaşlarımız adreslerinden alınmış. Neden böyle bir karar alındı anlam veremiyoruz" dediler.

            2022 YILINDA 124 BİNİ AŞKIN GÖÇMEN GÖNDERİLDİ

            İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, göç yönetimi faaliyetlerine ilişkin 2022 verilerine yer verdi. Buna göre, geçen yıl 280 bin 206 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yakalanan mükerrerlikten arındırılmış göçmen sayısı 236 bin 572 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 124 bin 441 oldu.

                SON 5 GÜNDE 1028 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

                İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 1-5 Ocak'ta 578'i Afganistan, 41'i Pakistan, 1364'ü diğer uyruklardan olmak üzere 1983 düzensiz göçmen yakalandı.

                Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 477'si Afganistan, 11'i Pakistan, 540'ı diğer uyruklardan olmak üzere 1028 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

                Aynı dönemde 1889 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Geri gönderme merkezlerinde 5 bin 411'i Afganistan, 3 bin 866'sı Pakistan ve 11 bin 220'si diğer uyruklardan olmak üzere 20 bin 497 düzensiz göçmen kalıyor.

                Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 91 olarak kayıtlara geçti.
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