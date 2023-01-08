CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde patlayan göçmen operasyonu! Göç İdaresi’nin uygulamasına çökecekti ama...

2023 seçimlerinde aday olmak için ne yapacağını şaşıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme uygulamasını kendi operasyonuna alet etmeye çalıştı.
Biliyorsunun İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, güvenlik birimleri tarafından tespit edilen düzensiz göçmenleri ve ülkelerine dönmek isteyenleri her gün evlerine gönderiyor.
Göç İdaresi'nde Suriye'ye dönmek için başvuru yapan isimlere ulaşan CHP'li Esenyurt Belediyesi, listedeki isimleri tek tek arayıp onları kendilerinin gönderceğini söyleyerek sabah hazır olmalarını istedi.