Başkan Erdoğan'dan Antalya'da önemli açıklamalar: Sandıkları patlatmaya hazır mıyız!

Başkan Erdoğan, "Önümüzde 5 ayımız var. Durmak yok, yola devam" diyerek seçim mesajı yolladı. Altılı masaya da eleştiri yağdırdı:
Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Bunların tek vaatleri koalisyon ama yapamayacaklar. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi. Bunlar iki de değil, 6 başlı...
Türkıye'nin her meselesini çözdük. Muhalefet sorununu halledemedik. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya! Neymiş hesap soracakmış. Sıkar, sıkar...
DEMİRTAŞ'TAN İLGİNÇ MESAJ: KIZIM, 'KARARSIZIM BABA' DEDİ, İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM...
Bu sözler, altılı masayı destekleyen Demirtaş'ın kızından bile oy alamayacağının itirafı olarak yorumlandı.
İŞTE DEVLET BABA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da önemli mesajlar verdi. Kepez'deki açılış törenlerinin ardından, Manavgat'taki yangında evsiz kalan vatandaşlara anahtarlarını teslim etti. Sel felaketi yaşayan Kumluca'da da yaraların sarılacağını söyledi:
KARŞIMIZA yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız.
TÜRKİYE iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi. Bunlar iki de değil, 6 başlı. Proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar.
BUNLAR kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar.
SAVUNMADA neler olduğunu görüyorsunuz. İHA, SİHA, AKINCI'larımız, Kızılelma'mız var mı? Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya. Senin yavruların nerelerde dolaşıyor.
BİZ Tayfun'u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlar telaşa kapıldı, gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina'yı vuracaklar. Yeter ki siz Ege'de bizle uğraşmayın. Biz de sizle uğraşmayalım.
FAZLA değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?
SEL felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık.
DERE yataklarına yapılan müdahalelerle, seraların, sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük... Önlem almasak daha büyük sıkıntılar olacaktı.
MANAVGAT'TA 2021'de yangından hasar gören evlerin yerine, yenileri yapıldı. Başkan Erdoğan, 427 konağın anahtarını, sahiplerine teslim etti. 469 evin yapımının sürdüğü belirtildi.
PUTİN'E KUMLUCA'YI ANLATTIM
Erdoğan, "Sayın Putin'e bizim Kumluca'mız var. Adeta bir domates memleketi. Beni mahcup etme' dedim. Sağ olsun o da bu ricalarımızı kırmadı, ihracatın önü açıldı" dedi.
Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Bunların tek vaatleri koalisyon ama yapamayacaklar. Türkiye iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi. Bunlar iki de değil, 6 başlı...
Türkıye'nin her meselesini çözdük. Muhalefet sorununu halledemedik. Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya! Neymiş hesap soracakmış. Sıkar, sıkar...
DEMİRTAŞ'TAN İLGİNÇ MESAJ: KIZIM, 'KARARSIZIM BABA' DEDİ, İKNA ETMEYE ÇALIŞACAĞIM...
Bu sözler, altılı masayı destekleyen Demirtaş'ın kızından bile oy alamayacağının itirafı olarak yorumlandı.
İŞTE DEVLET BABA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'da önemli mesajlar verdi. Kepez'deki açılış törenlerinin ardından, Manavgat'taki yangında evsiz kalan vatandaşlara anahtarlarını teslim etti. Sel felaketi yaşayan Kumluca'da da yaraların sarılacağını söyledi:
KARŞIMIZA yaptırmayız ittifakıyla çıktılar. Kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız.
TÜRKİYE iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödedi. Bunlar iki de değil, 6 başlı. Proje namına hiçbir şey olmadığı için istemezükçülük dışında bir şey de söylemiyorlar.
BUNLAR kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kaoslarını oluşturmaya çalışıyorlar.
SAVUNMADA neler olduğunu görüyorsunuz. İHA, SİHA, AKINCI'larımız, Kızılelma'mız var mı? Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun ya. Senin yavruların nerelerde dolaşıyor.
BİZ Tayfun'u ateşledik. Menzili 561 km. Yunanlar telaşa kapıldı, gazeteler başlıkları attı, bunlar Atina'yı vuracaklar. Yeter ki siz Ege'de bizle uğraşmayın. Biz de sizle uğraşmayalım.
FAZLA değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?
SEL felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaraları saracak adımları süratle attık.
DERE yataklarına yapılan müdahalelerle, seraların, sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük... Önlem almasak daha büyük sıkıntılar olacaktı.
MANAVGAT'TA 2021'de yangından hasar gören evlerin yerine, yenileri yapıldı. Başkan Erdoğan, 427 konağın anahtarını, sahiplerine teslim etti. 469 evin yapımının sürdüğü belirtildi.
PUTİN'E KUMLUCA'YI ANLATTIM
Erdoğan, "Sayın Putin'e bizim Kumluca'mız var. Adeta bir domates memleketi. Beni mahcup etme' dedim. Sağ olsun o da bu ricalarımızı kırmadı, ihracatın önü açıldı" dedi.