Başkan Erdoğan'dan selin vurduğu Kumluca'da önemli açıklamalar

Önceki yıl yaşanan yangın afetinde doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık, maddi ve manevi her türlü desteği verdiğimiz gibi sel afetinde de sizlerin yanında yer aldık. Sizleri yalnız bırakamazdık. Şimdi kenarı Dicle'deki bir kurdun bir kuzuyu çalıp götürmesi, bunun bir değişik versiyonudur. Bir musibet var, bir felaket var. Bu felaketin olduğu yerde biz devletiz. Devlet olarak biz halkımızı, biz vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Bu deprem olabilir, sel afeti olabilir. Bu ayrıca geçen yıl olduğu gibi yangın afeti olabilir. Biz eli bağlı duramayız. Niye? Siz bize bir görev verdiniz. Dediniz ki 'Bak emaneti size teslim ediyoruz. Başımıza bir musibet geldiği zaman siz bizim yanımızda olacaksınız.' Biz bunu Manavgat'ta, Muğla'da, Antalya'nın diğer ilçelerinde yaptık. İşte şimdi de burada yine aynı şekilde anında Bakan arkadaşlarımı gönderdim, aynı şekilde bütün kurumlarımızı seferber ettik ve elhamdülillah kısa zamanda bu felaketi ortadan kaldırdık.

Şimdi bakıyorum o televizyonlarda gördüğüm rezillik, felaket kalmadı. Her taraf hamdolsun elden geçirildi ve şu anda da arkadaşlarımız çalışmalara devam ediyorlar. DSİ burada yine yoğun bir şekilde çalışıyor. 558 metre uzunluğunda bir geniş box vardı. Bu box'ı tamamen yıkarak kaldırıyoruz açık sisteme geçerek burayı artık bu tür felaketlerden koruyalım diyoruz.

Sel afetinin bu kadar ağır hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış müdahalelerin de etkisi var. Hep söylediğimiz gibi, tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz.