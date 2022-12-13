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    • 13.12.2022 11:07
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    • 13.12.2022 11:47
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    Başkan Erdoğan Antalya'daki selden etkilenen Zülfiye teyze ile görüştü: "Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki selden etkilenen Zülfiye Teyze ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan selzede ile konuşan Başkan Erdoğan, "Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim" dedi. Zülfiye teyze, "İnşallah başımın üstünde yerin var. Emine Hanım'a da çok selam söyleyin. Öpüyorum sizi gözlerinizden" diye konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan selzede ile görüştü! Bölgeye geleceğim

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel sonrası esnafı ziyaret etti. Soylu, esnaftan Zülfiye Ceylan'ı (75) Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, telefonda "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız" dedi.

    ERDOĞAN SELZEDE İLE GÖRÜŞTÜ! "BÖLGEYE GELECEĞİM" | VİDEO İZLE

    Kumluca'daki sel felaketi sonrası balçıkla kaplanan yollarda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Esnaf, iş yerlerini; ev sahipleri de su basan konutlarını temizliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de ilçe merkezinde iş yerleri hasar gören esnafı ziyaret etti. Soylu, ziyaret sırasında çay ocağı sahibi Vedat Sarıyer ile görüştü; iş yerinin masrafını kendisinin karşılayacağını söyledi.

    'ELLERİNDEN ÖPERİM'
    Bu sırada pide restoranı işletmecisi Zülfiye Ceylan da Bakan Soylu'nun yanına geldi. Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ceylan'ı telefonla görüştürdü. Erdoğan, "Geçmiş olsun. Rabbi'm beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" dedi.

    Zülfiye Ceylan da Başkan Erdoğan'a "Allah razı olsun başkanım, siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrüm de senin olsun" karşılığını verdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN ANTALYA'DAKİ SELDEN ETKİLENEN ZÜLFİYE TEYZE İLE GÖRÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    Ceylan, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Gece 03.00'te sel her şeyi götürdü. Apartmanda izledim ama bir şey yapamadım. Dükkanımda malzemelerim gitti. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ettim. Hanımına selam yolladım ve gözlerinden öptüğümü söyledim. Ben onların gününde böyle huzur, mutluluk gördüm" diye konuştu.


        BAKANLAR SOYLU, KİRİŞCİ VE ERSOY, KUMLUCA'DA İNCELEMELERDE BULUNUYOR
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesinde selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

        Dün Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden İçişleri Bakanı Soylu, bugün Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Kumluca'ya geldi. Bir yandan sahadaki çalışmaları inceleyen bakanlar, bir yandan da mağdur olan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

            Zarar gören esnafı ziyaret eden bakanlar, hasarların en kısa sürede giderilmesi konusunda da bilgilendirdi.

            Bakanların daha sonra Kumluca Kaymakamlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan Antalya'daki selden etkilenen Zülfiye teyze ile görüştü: "Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim"
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