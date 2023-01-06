Türkiye arabulucu oldu... Silahlar sustu dünya Başkan Erdoğan'ı konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:
Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz.
AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur.
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu eser ve hizmet yolculuğunda milletimize vermiş olduğumuz sözü tutmanın gönül huzuru içerisindeyiz.
Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor. Kavga dövüş, kumpas, önden kaçma rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok.
Tabi bu arada aday da yok. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz.
UKRAYNA'DA ATEŞKES
Başkan Erdoğan, dün hem Putin, hem de Zelenski ile telefon diplomasisi gerçekleştirdi. İki lideri bugün ve yarın Ukrayna'da ateşkes için ikna etti. Silahların 36 saat susacağı bildirildi.
ATEŞ KES!
Bu kararla birlikte bir anda dünyanın gündemi değişti. Uluslararası ajanslar, flaş haber olarak geçti. Bild ve The Guardian, Erdoğan'ın başarısını manşetten verdi. "Yine iki ülkeyi buluşturdu. Çok önemli bir adım" dedi. Washington Post da Erdoğan'a övgüler dizdi. Putin'in, "Ankara'nın sözünü dinlediğini" belirtti. New York Times, Türkiye'nin bombaları susturduğunu kaydetti. Bloomberg ise Erdoğan'ın iki lideri de ikna ettiğini söyledi.