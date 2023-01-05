HAVA DURUMU | Kara kış kapıda! Kar dalga dalga geliyor! Hafta sonu etkili olacak | İstanbul'a kar yağacak mı? 6-10 Ocak 2023

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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