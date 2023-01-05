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    • Güncel
    • 05.01.2023 22:45
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    • 05.01.2023 22:55
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    HAVA DURUMU | Kara kış kapıda! Kar dalga dalga geliyor! Hafta sonu etkili olacak | İstanbul'a kar yağacak mı? 6-10 Ocak 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde yurt genelinde birçok bölge için kar yağışı uyarısı yapıldı. 5 günlük tahminlerde hafta sonu da kar yağışının süreceği ve etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...

    Kara kış kapıda! Kar dalga dalga geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Yozgat ve Giresun çevrelerinin yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

    SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        EDİRNE 5°C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL 9°C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

        KIRKLARELİ 5°C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ 7°C, 14°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -2°C, 6°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 3°C, 13°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 7°C, 17°C
        Az bulutlu

        MUĞLA 1°C, 14°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA 4°C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 9°C, 18°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ISPARTA 0°C, 13°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MERSİN 8°C, 19°C
        Az bulutlu ve açık

            İÇ ANADOLU
            Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ANKARA -1°C, 8°C
            Az bulutlu ve açık parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
            Az bulutlu ve açık parçalı bulutlu

            KAYSERİ -5°C, 9°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA -4°C, 7°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU -2°C, 8°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlı

            KASTAMONU -4°C, 4°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            SİNOP 9°C, 13°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

            ZONGULDAK 7°C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            AMASYA -1°C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

            SAMSUN 8°C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

            TOKAT -1°C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

            TRABZON 6°C, 13°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            AĞRI -12°C, 5°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            ERZURUM -9°C, 4°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            MALATYA -4°C, 1°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN -7°C, 4°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

                DİYARBAKIR -6°C, 11°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

                GAZİANTEP 1°C, 12°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 1°C, 8°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA 4°C, 13°C
                Az bulutlu ve açık

                6-10 OCAK 2023 HAVA DURUMU

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                Kara kış kapıda! Kar dalga dalga geliyor
                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kara kış kapıda! Kar dalga dalga geliyor! Hafta sonu etkili olacak | İstanbul'a kar yağacak mı? 6-10 Ocak 2023
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