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    • 05.01.2023 18:58
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    Son dakika: ABD ve Türkiye'den DEAŞ iltisaklı şebekelerin mal varlıklarını dondurma kararı

    ABD ve Türkiye, terör örgütü DEAŞ iltisaklı iki şebekenini mal varlıklarını eş zamanlı olarak dondurdu. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

    DEAŞ şebekelerinin malvarlıklarını dondurma kararı
    ABD ve Türkiye, terör örgütü DEAŞ iltisaklı iki şebekenini mal varlıklarını eş zamanlı olarak dondurdu.

    Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmayaya devam edeceğini belirterek şu açıklamayı yayımladı;

    DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.

    Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.

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    Haberler Güncel Son dakika: ABD ve Türkiye'den DEAŞ iltisaklı şebekelerin mal varlıklarını dondurma kararı
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